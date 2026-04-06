Što se krije na tamnoj strani Mjeseca? Artemis 2 očekuje nestanak struje: 'Odbrojavat će...'

Četvero astronauta misije Artemis 2 stiglo je u sferu gravitacijskog utjecaja Mjeseca, što znači točku u kojoj Mjesečeva gravitacija ima jači učinak na svemirsku letjelicu Orion nego Zemljina, priopćila je NASA u ponedjeljak.

Posada - američki astronauti Victor Glover, Christina Koch i Reid Wiseman te kanadski astronaut Jeremy Hansen - trenutno su prvi ljudi u više od 50 godina koji putuju prema Mjesecu.

Za Glovera, Koch i Wisemana to je drugi svemirski let, a za Hansena prvi. Koch je prva žena na NASA-inoj lunarnoj misiji, Glover prvi Afroamerikanac, a Hansen prvi Kanađanin.

Poletjeli su u srijedu navečer u kapsuli Orion na raketi Space Launch System iz svemirskog centra Cape Canaveral u američkoj saveznoj državi Floridi. Oko 24 sata kasnije, napustili su Zemljinu orbitu posebnim manevrom.

Artemis 2 nadovezuje se na iskustvo bespilotne misije Artemis 1 iz 2022. godine. Putanja leta Artemis 2 u cjelini nalikuje na oblik osmice oko Zemlje i Mjeseca. Posada bi sada trebala letjeti oko Mjeseca i sletjeti u ocean na Zemlji u petak.

U sljedećih nekoliko sati očekuje se da bi se letjelica trebala najviše približiti Mjesecu, na oko 7500 kilometara od njegove tamne strane. Odatle će astronauti moći istodobno vidjeti Zemlju i Mjesec - pa čak i pomrčinu Sunca u kojoj Sunce nestaje iza Mjeseca iz Orionove perspektive.

Također bi mogli putovati dalje od Zemlje nego bilo koji čovjek ikada prije. Trenutni rekord postavila je posada misije Apollo 13 1970. godine na oko 400. 171 kilometara.

Nestanak struje na letjelici

Sky News piše o tome kako će 40-minutni nestanak struje na Artemisu II značiti za posadu i za kontrolu misije. Nestanak struje će se dogoditi dok se svemirska letjelica Orion bude kretala iza Mjeseca kako bi stigla do njegove daleke, tamne strane.

Za posadu će to biti vrijeme "mira i tišine" i bit će "vrlo kontemplativni", kaže svemirski znanstvenik s Otvorenog sveučilišta, dr. Simeon Barber. Međutim, za kontrolu misije to će biti sasvim drugačije iskustvo.

"Odbrojavat će, bit će mirni, bit će profesionalni, ali siguran sam da će doći do ogromnog unutarnjeg uzdaha olakšanja kada se komunikacija ponovno uspostavi", dodaje dr. Barber.

Znanstvenik dodaje: "Ovi astronauti će dobiti jedinstvene prizore koje ljudi nikada nisu vidjeli izravno svojim očima zbog uvjeta osvjetljenja na daljoj strani Mjeseca."

Artemis II koristi isti manevar koji je izvela poznata misija Apollo 13, nakon povijesne poruke "Houston, imamo problem". Eksplozija spremnika s kisikom na 13. misiji Apollo uništila je svaku nadu u slijetanje na Mjesec u travnju 1970., a preživljavanje posade ovjekovječeno je u filmu iz 1995. s Tomom Hanksom u glavnoj ulozi.

Zahvaljujući filmu mnogi znaju da je Apollo 13 koristio "praćku" oko Mjeseca i Mjesečevu vlastitu gravitaciju kako bi se vratio na Zemlju - unatoč šteti uzrokovanoj eksplozijom.

Dok budu prolazili pored Mjeseca, očekuje se da će astronauti na Orionu dosegnuti procijenjenu udaljenost od 403.866 kilometara od našeg planeta - što će također srušiti rekord koji trenutno drži posada Apolla 13.

Tih 403.866 kilometara premašit će 409.865 kilometara od Zemlje koje je Apollo 13 dosegao 1970. godine.