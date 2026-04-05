Prvi pogled na tamnu stranu Mjeseca, astronauti zapanjeni: 'Dijelovi nisu na pravom mjestu'

Posada Artemisa II otkazala je drugu korekciju kursa i pokušava riješiti problem da bi popravila sustav za ispuštanje otpadnih voda nakon što je sinoć otkazao. Posada smije ići na WC samo radi obavljanja velike nužde. Letjelica se kreće brzinom od 3768 km/h, udaljena je oko 272 000 km od Zemlje i 172 000 km od Mjeseca. Posadu je danas probudila Chappell Roanova pjesma "Pink Pony Club" - ali su bili razočarani što se prekinula prije refrena.

NASA-in John Honeycutt pokazao je neke fotografije koje su astronauti snimili na Artemis II. "Slike su prilično nevjerojatne“, kaže. Pokazao je sliku Mjeseca snimljenu jučer koja prikazuje značajke Mjeseca „nikada prije viđene ljudskim okom“. "Do jučer su samo robotski snimači vidjeli ovo područje Mjeseca.“

Posada Artemisa sinoć je prvi put imala pogled na tamnu stranu Mjeseca, rekla je specijalistica misije Christina Koch. "Bilo je apsolutno spektakularno", rekla je za Skyjevog američkog partnera NBC News.

Tamna strana Mjeseca uvijek je okrenuta od Zemlje i smatra se da čak ni posade Apolla 1960-ih i 1970-ih nisu imale priliku vidjeti je cijelu zbog uvjeta osvjetljenja. Opisujući pogled u usporedbi s normalnim pogledom sa Zemlje, Koch je rekla: "Tamniji dijelovi jednostavno nisu baš na pravom mjestu. Osjećate kao da to nije Mjesec koji sam navikla vidjeti."

In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

"I doista, dobili smo informacije o Mjeseca i uskladili smo ih i rekli smo, da, to je tamna strana. To je nešto što nikada prije nismo vidjeli."

NASA je objavila sliku koju je snimila posada, a koja prikazuje Mjesečev bazen Orientale - višestruki prstenasti krater širok oko 577 milja, nastao udarom asteroida. Navodi se da je to "prvi put da je cijeli bazen viđen ljudskim očima".

Posada će u ponedjeljak tijekom svog značajnog preleta vidjeti još više područja koja nikada prije nisu viđena. Astronaut Reid Wiseman rekao je da je "zaista zapanjujuća" prilika da se istovremeno vide i Zemlja i Mjesec.

"Zemlja je gotovo u potpunoj pomrčini. Mjesec je gotovo u punom dnevnom svjetlu, a jedini način da dobijete taj pogled jest da budete na pola puta između dva entiteta", rekao je.

Oslanjanje na ljudsko oko

Unatoč tehnološkom napretku od misija Apollo, NASA se i dalje oslanja na vid svojih astronauta kako bi saznala više o Mjesecu.

"Ljudsko oko je u osnovi najbolja kamera koja je ikada postojala ili će postojati", izjavila je za AFP Kelsey Young, glavna znanstvenica misije Artemis 2. "Broj receptora u ljudskom oku daleko nadmašuje ono što kamera može postići."

Iako su moderne kamere u nekim aspektima superiornije, "ljudsko oko je izuzetno dobro u prepoznavanju boja, konteksta, kao i u fotometrijskim opažanjima", rekla je Young.

Ljudi mogu razumjeti kako osvjetljenje mijenja detalje površine – primjerice, kako koso svjetlo otkriva teksturu, ali smanjuje vidljivost boja. U tren oka čovjek može otkriti suptilnu promjenu boje i shvatiti kako svjetlost mijenja konture krajolika, što su znanstveno korisni detalji koje je teško sa sigurnošću utvrditi iz fotografija ili videozapisa.

Astronaut misije Artemis 2 Victor Glover, koji pilotira letjelicom Orion, izjavio je prije ovotjednog polijetanja da su oči "magičan instrument".