DOLAZI SILVIO

Italija nakon propuštenog SP-a brzo reagirala: Privremeno imenovan novi trener

Italija nakon propuštenog SP-a brzo reagirala: Privremeno imenovan novi trener
Foto: Fabio Fagiolini/IPA Sport/ipa-agency.net/IPA/Profimedia

10.4.2026.
15:28
Hina
Nogometaše Italije, koji su propustili Svjetsko prvenstvo 2026., vodit će izbornik U-21 reprezentacije Silvio Baldini u dvije prijateljske utakmice u lipnju protiv Luksemburga i Grčke, objavio je u petak Talijanski nogometni savez (FIGC).

Baldini, koji je od srpnja 2025. vodio Azzurinu, talijansku U-21 reprezentaciju, predvodit će Italiju 3. lipnja u Luksemburgu, a četiri dana kasnije u Heraklionu protiv Grčke.

Nakon što je prethodno vodio Palermo, Parmu i Empoli, između ostalih, Baldini je poznat po svojim neortodoksnim metodama treninga pa su prošlog listopada svi igrači U-21 trenirali su noseći poveze za oči, kako bi poboljšali koncentraciju.

Nakon što ih je Bosna i Hercegovina ostavila i bez trećeg uzastopnog Svjetskog prvenstva u finalu europskog doigravanja, Italija je bez izbornika reprezentacije od odlaska Gennara Gattusa, koji je na toj poziciji ostao manje od godinu dana.

Imenovanje sljedećeg izbornika, četvrtog od lipnja 2023., mora pričekati izbor novog predsjednika FIGC-a 22. lipnja, nakon ostavke Gabrielea Gravine.

Prema talijanskom tisku, Antonio Conte je preferirani kandidat FIGC-a, ali bivši talijanski reprezentativac, koji je prethodno vodio već Azzurre (2014.-16.), ima ugovor s Napolijem.

Predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis ranije je ovog tjedna nagovijestio da bi mogao otpustiti Contea iz ugovora koji istječe 2027. godine.

Sp 2026.ItalijaTalijanski Nogometni Savez
