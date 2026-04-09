UOČI OTVARANJA /

Tko to glumi Vatrene? Englezi otkrili protiv koga će se pripremati za Hrvatsku

Tko to glumi Vatrene? Englezi otkrili protiv koga će se pripremati za Hrvatsku
Foto: Profimedia

Hrvatska i Engleska sastat će se u 1. kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu

Prvi suparnik hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Engleska za protivnike u zadnje dvije pripremne utakmice odabrala je Novi Zeland i Kostariku, objavio je Engleski nogometni savez (FA) u četvrtak.

Engleska će protiv ​Novog Zelanda 6. lipnja u Tampi, dok će joj se Kostarika suprotstaviti četiri dana kasnije u Orlandu.

"Za ove dvije utakmice formirat ćemo pripremni kamp u južnoj Floridi, dok ćemo nakon njih preseliti u Kansas City u Missouriju gdje ćemo imati bazu tijekom Svjetskog prvenstva", objavio je FA.

Hrvatska i Engleska sastat će se u 1. kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Gana.

