FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDI RITAM /

Afrički kup nacija donio prave drame: Poznata dva četvrtfinalna para

Afrički kup nacija donio prave drame: Poznata dva četvrtfinalna para
×
Foto: Torbjorn Tande/defodi Images/profimedia

Ranije je Brahim Diaz postigao svoj četvrti gol za Maroko i odveo domaćine u četvrtfinale

4.1.2026.
22:12
Hina
Torbjorn Tande/defodi Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kamerun je pobijedio Južnu Afriku 2-1 u osmini finala Afričkog kupa nacija u Rabatu te osigurao četvrtfinalni susret s domaćinom Marokom.

Petorostruki osvajač naslova, Kamerun, pokazao se prejakim na stadionu El Barida dok su nastavili put do naslova na Kupu nacija kako bi nadoknadili neuspjeh u kvalifikacijama za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Golovi igrača Stoke Citya Juniora Tchamadeua (34) i tinejdžerskog napadača Bayera Christiana Kofanea osigurali su pobjedu Neukrotivim lavovima, iako su se morali boriti protiv kasnog preokreta, jer je Južna Afrika smanjila zaostatak preko zamjene Evidencea Makgope iz Orlanda dvije minute prije kraja utakmice.

Ranije je Brahim Diaz postigao svoj četvrti gol za Maroko na Afričkom kupu nacija i odveo domaćine u četvrtfinale pobjedom od 1-0 u osmini finala nad Tanzanijom u Rabatu.U vrlo nervoznoj utakmici Maroko je dominirao u posjedu lopte, ali i Tanzanija je imala neke prilike, a Simon Msuva i Feisal Salum promašili su sjajne prilike za Istočnofrikance pri rezultatu 0-0.

Kapetan Maroka Achraf Hakimi u 60. minuti je pogodio gredu, a samo četiri minute kasnije dodao je Diazu loptu na desnoj strani kaznenog prostora, a igrač Real Madrida je iz mrtvog kuta pogodio gol kada je većina očekivala centaršut.

Taj Diazov pogodak osigurao je Marokancima mjesto u četvrtfinalu i susret 9. siječnja s Kamerunom.

Subota, 3. siječnja

Senegal - Sudan 3-1

Mali - Tunis 1-1 (3-2 na penale)

Nedjelja, 4. siječnja

Maroko - Tanzanija 1-0

Južna Afrika - Kamerun 1-2

Ponedjeljak, 5. siječnja

(17:00, Agadir) Egipat - Benin

(20:00, Fez) Nigerija - Mozambik

Utorak, 6. siječnja

(17:00, Rabat) Alžir - DR Kongo

(20:00, Marakeš) Obala Bjelokosti - Burkina Faso

Raspored četvrtfinala

Petak, 9. siječnja

(17:00, Tanger) Senegal - Mali

(20:00, Rabat) Maroko - Kamerun

Subota, 10. siječnja

(17:00, Marakeš) Nigerija ili Mozambik - Alžir ili DR Kongo Kongo

(20:00 premijer, Agadir) Egipat ili Benin - Obala Bjelokosti ili Burkina Faso

POGLEDAJTE VIDEO: Andy Bara za RTL Danas otkrio što se uistinu događa s Livakovićevim povratkom u Dinamo

Africki Kup Nacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDI RITAM /
Afrički kup nacija donio prave drame: Poznata dva četvrtfinalna para