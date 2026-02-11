FREEMAIL
IPAK NIJE ŽENA?

Novi detalji masakra u kanadskoj srednjoj školi: Je li ovo ubojica?

Novi detalji masakra u kanadskoj srednjoj školi: Je li ovo ubojica?
Foto: X/mario Nawfal/screenshot

Nadležna tijela naglasila su da je istraga još uvijek u tijeku te da će službena potvrda identiteta biti objavljena putem službenih kanala tek nakon što se završe svi postupci provjere

11.2.2026.
13:27
Tajana Gvardiol
X/mario Nawfal/screenshot
Iako su mediji nakon stravičnog pokolja u srednjoj školi Tumbler Ridge pisali da je počinitelj žena - otkriveno je da je ubojica 18-godišnji Jesse Strang. Juno News izvijestio je kako je bliski član obitelji potvrdio da je Jesse odgovoran za pucnjavu u kojoj je poginulo ukupno 10 ljudi. Riječ je o njegovom ujaku Russellu G. Strangu.

Policija još nije potvrdila te navode. 

Nadležna tijela naglasila su da je istraga još uvijek u tijeku te da će službena potvrda identiteta biti objavljena putem službenih kanala tek nakon što se završe svi postupci provjere. Policija također još nije objavila detaljne informacije o motivu napada, niti o točnom slijedu događaja koji su doveli do pucnjave.

Vlast upozorila na dezinformacije

Medijski izvještaji ukazuju na to da je javni YouTube račun za koji se vjeruje da je povezan s Jesse Strangom prikazivao transrodnu zastavu i koristio zamjenice "ona" (ona/njezina). Ti su se detalji široko dijelili na društvenim mrežama unutar nekoliko sati od identifikacije.

Dužnosnici za provođenje zakona nisu javno objavili rodni identitet ili osobnu pozadinu osumnjičenika. Istražitelji se obično prvo usredotočuju na utvrđivanje činjenica u vezi sa samim zločinom, potencijalnim suučesnicima i postojanjem mogućih znakova upozorenja, prije nego što dublje istraže osobne ili ideološke aspekte.

Vlasti su također upozorile na opasnosti nagađanja, napominjući da se u slučajevima koji privlače veliku pozornost javnosti dezinformacije mogu vrlo brzo proširiti.

