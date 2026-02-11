Prvo precizna dijagnostika uz pomoć najmodernijeg MR-a u Hrvatskoj

U vremenu kada smo stalno “u pogonu”, zdravlje često dođe na red tek kad nas tijelo ozbiljnije upozori. No, dobra vijest je da danas postoje dijagnostičke metode koje mogu otkriti uzrok tegoba rano, precizno i bezbolno i time značajno skratiti put do pravog liječenja. Upravo zato magnetna rezonancija (MR) postaje sve češći prvi izbor pacijenata koji žele jasne odgovore, bez nagađanja i bez dugog čekanja. U Poliklinici Rotim naglasak je na tome da pacijent ne dobije samo “snimku”, nego i smislen, organiziran proces: pregled, ciljanu dijagnostiku i jasan plan što dalje, uz stručnost i iskustvo cijelog tima.

Mnogi ljudi prepoznaju trenutak kad “nešto nije u redu”, ali svejedno odgađaju. Bol koja traje. Trnci koji se vraćaju. Ukočenost zbog koje se budite noću. Glavobolje koje “nisu kao prije”, nelagoda u koljenu ili ramenu nakon ozljede koja nikako da prođe. U tim situacijama najčešća greška je čekanje uz nadu da će samo od sebe nestati, uz analgetike, promjenu madraca, kratki odmor od treninga ili slično. Ponekad prođe, ali kad ne prođe, vrijeme postaje faktor: što dulje traje, to se češće razvija začarani krug boli, kompenzacija i ograničenja u svakodnevici. Zato je dobra dijagnostika ključna, ne da “potvrdi sumnju”, nego da što prije pronađe uzrok i usmjeri terapiju.

Magnetna rezonancija je napredna radiološka pretraga koja daje vrlo detaljan prikaz mekih tkiva, zglobova, kralježnice, mozga i brojnih drugih struktura. Njezina najveća prednost u praksi je jednostavna: MR često donosi ono najvažnije, odgovor na pitanje “što mi je?”. Kada imate kvalitetnu snimku i jasan nalaz, smanjuje se rizik pogrešne terapije, izbjegava se nepotrebno trošenje vremena i novca, a plan liječenja postaje konkretniji. U mnogim slučajevima MR nije “zadnji korak”, nego najpametniji prvi korak, osobito kad su simptomi nejasni, ponavljaju se ili ozbiljno utječu na kvalitetu života. Poliklinika Rotim posjeduje jedan od najboljih uređaja u regiji za pregled magnetskom rezonancom - SIEMENS MAGNET FreeMax s BioMatrix tehnologijom vođenom umjetnom inteligencijom (AI).

U Poliklinici Rotim cijeli pristup temelji se na tome da dijagnoza nije samo slika, nego i priča pacijenta. Zato su pregledi važan dio puta do rješenja: razgovor i klinički pregled daju kontekst, a zatim se radi ciljano usmjerena dijagnostika, često upravo MR kako bi se dobila precizna slika uzroka.

Pacijenti se najčešće naručuju na magnetnu rezonanciju kod problema s kralježnicom (vratna, torakalna, lumbalna), kod bolova koji se šire u ruku ili nogu, kod trnaca i “strujanja”, ukočenosti i sumnje na pritisak na živac. Česta su i naručivanja za MR zglobova koljena, ramena, kuka, gležnja, posebno nakon ozljeda ili kad bol ne prolazi unatoč mirovanju i rehabilitaciji. MR mozga također je najbolji izbor kada se javljaju glavobolje, vrtoglavice ili neurološki simptomi koji zahtijevaju preciznu obradu. U svim tim situacijama precizna dijagnostika pomaže donijeti odluku: je li potrebno konzervativno liječenje, terapija boli s odgovarajućim intervencijama, fizikalna terapija, dodatna obrada ili specijalistički pristup.

Važan dio povjerenja pacijenata u Poliklinici Rotim upravo je stručnost i iskustvo tima na čelu s prof.dr.sc. Krešimirom Rotimom, specijalistom neurokirurgije. U praksi to za pacijenta znači: umjesto lutanja i pokušaja “na slijepo”, dobivate pregled, usmjerenje i plan terapije. Cilj nije “napraviti pretragu”, nego doći do rješenja koje vraća funkciju i kvalitetu života. I to najčešće u jednom posjetu, MR snimanje, specijalistički pregled i liječenje boli određenom intervencijom ili fizikalnom terapijom.

“Magnetna rezonancija je danas jedan od ključnih alata moderne dijagnostike jer nam omogućuje precizan uvid u uzrok tegoba i pomaže donijeti ispravnu odluku o daljnjem liječenju. Pacijentima je najvažnije dobiti jasne odgovore i plan — zato u Poliklinici Rotim naglasak stavljamo na kvalitetan pregled, stručnu interpretaciju nalaza i brzo usmjeravanje prema rješenju. Što ranije postavimo točnu dijagnozu, veća je vjerojatnost bržeg oporavka i povratka svakodnevnim aktivnostima.” - izjavio je prof.dr.sc. Krešimir Rotim.

Ako imate simptome koji traju, vraćaju se ili vas ograničavaju nemojte se navikavati na bol i nesigurnost. Što ranije dobijete preciznu dijagnozu, to ćete brže krenuti prema terapiji koja stvarno pomaže. Jedan pregled može skratiti tjedne lutanja i promijeniti cijeli tijek oporavka.