Posao iz snova? Za 12 sati naplati oko 850 eura, a ideju dobila na neobičnom mjestu

Sandra Weir ima 11 godina iskustva u čuvanju djece, no jedan naizgled običan angažman 2024. godine zauvijek je promijenio njezin posao, brend i život.

Unajmili su je da pomogne obitelji koja je prisustvovala vjenčanju, s jednostavnim zadatkom, da pazi na njihovo četvero djece dok se roditelji opuštaju. Međutim, tijekom večeri, gosti su joj neprestano prilazili s istim pitanjem, ''nudi li čuvanje djece na vjenčanjima kao specijaliziranu uslugu?'' To je bila ideja o kojoj do tada nikada nije ni razmišljala.

"Bilo mi je potpuno prirodno otići s obitelji na događaj i pomoći im", priča Weir (33) godinu dana kasnije. "No, tada sam uvidjela ogroman potencijal da stvorim nešto puno kompletnije."

Tada je rođena ideja za Wedding Nanny NYC. Weir je pokrenula tvrtku s namjerom da pruži uslugu čuvanja djece prilagođenu vjenčanjima i ostalim posebnim događajima. Svoj brend je ojačala znanjem iz nutricionizma i dječjeg razvoja, certifikatom za prvu pomoć (CPR) i općim razumijevanjem dječjih potreba.

Više od običnog čuvanja djece

Iako je njezino iskustvo široko primjenjivo, Weir ističe da se čuvanje djece na vjenčanjima razlikuje od tipičnog posla dadilje iz više razloga. Kao prvo, vjenčanja, koja uključuju ceremoniju i proslavu, mogu trajati cijeli dan, što je znatno duži angažman od povremenog čuvanja djece dok su roditelji na večeri.

Osim toga, Weir najčešće ne poznaje osobno ljude koji je unajmljuju, kao ni djecu koju treba čuvati. Zbog toga tjedan dana prije vjenčanja uvijek organizira detaljan telefonski razgovor s klijentima kako bi prošli kroz logistiku, riješili sve nedoumice i, kako kaže, "izgradili povezanost".

"Moramo znati koliko će djece biti prisutno, jesu li dio svadbene povorke ili su djeca gostiju. Mnogo je faktora uključeno", objašnjava Weir za People.com. Postavlja pitanja o sigurnosti, poput alergija ili zdravstvenih problema, ali se trudi i bolje upoznati s ponašanjem svakog djeteta.

"Također želim znati jesu li djeca jako vezana za roditelje. Poneka nikada prije nisu imala dadilju ili nisu išla u vrtić, pa nisu navikla na nepoznate osobe. To je ključna informacija za mene", dodaje.

Nakon što definiraju osnove, Weir klijentima šalje ponudu koja detaljno opisuje kako će ona i njezin tim biti uključeni tijekom događaja.

Najčešće brige roditelja

Vlasnica tvrtke kaže da se roditelji najviše brinu oko mogućih problema tijekom same ceremonije, osobito ako je riječ o religioznom obredu. "Posebno su zabrinuti za najmlađe, bebe i dojenčad, jer se boje da će plakati, postati umorni ili anksiozni", kaže Weir.

Fotografiranje također može biti izvor stresa za roditelje. "Mala djeca često ne žele sudjelovati u fotografiranju. Ne žele se slikati, umorna su i to im jednostavno nije zabavno", napominje Weir.

Rješenje za sretnu djecu i roditelje

No, ona je spremna za te trenutke. Weir je gotovo uvijek opremljena s dovoljno trikova kojima će zabaviti djecu, pa sa sobom ima igračke, bojanke ili tablete, ako roditelji odobre korištenje tehnologije.

"Ako dijete u nekom trenutku počne plakati, jednostavno ga posjednemo da se malo poigra i boji. Imamo plišane igračke i lopte ako se žele malo istrčati i igrati", prepričava Weir. "Naravno, svaka je situacija drugačija, ali ovo se do sada pokazalo uspješnim."

Ipak, cilj nije izolirati djecu od događanja. Upravo suprotno, cilj je uključiti ih u obiteljsku zabavu i stvaranje uspomena.

"Roditelji bi mogli unajmiti nekoga da čuva djecu kod kuće ili u hotelu, ali u većini slučajeva žele da djeca ostanu uključena", dodaje. Kada je riječ o proslavi, Weir kaže da će se ona i njezin tim pridružiti plesu ili nahraniti djecu – sve kako bi odrasli mogli provesti kvalitetno vrijeme s najmlađima.

Cijena mira na dan vjenčanja

Posao ne vodi uvijek sama. Weir nadgleda tim dadilja koje joj pomažu ovisno o broju djece. U jednom slučaju, angažirala je četiri zaposlenice da paze na 12 djece na jednom vjenčanju. Bez obzira na broj dadilja, sve su odjevene u crno s majicama koje imaju logo tvrtke.

A koliko košta takva prilagođena usluga? Weir nudi osnovni "total core" paket po cijeni od 1.000 dolara (oko 850 eura), koji pokriva 12 sati na lokaciji, s mogućnošću produljenja na 14 sati. Ako grupa djece zahtijeva više od jedne dadilje, cijena je dodatnih 65 dolara (55 eura) po satu za svaku dadilju.

"Plaćamo osiguranje i imamo puno troškova, zbog čega cijene nisu onakve kakve neki očekuju", objašnjava Weir, dodajući da postoji i paket od osam sati koji klijenti mogu kupiti za početnih 650 dolara (550 eura).

Planovi za budućnost

Sjedište tvrtke je u Westchesteru, New York, pa za lokalna vjenčanja nudi i poseban četverosatni paket po cijeni od 350 dolara (300 eura). Trenutno, ona i njezin tim putuju u sve dijelove New Yorka, kao i u obližnje Westchester, New Jersey i na Long Island. U budućnosti se nada proširenju poslovanja, možda čak i na nacionalnoj razini.

"Javljaju mi se ljudi iz drugih država poput Kalifornije, Teksasa i Chicaga. Žele dovesti naš brend u svoj grad", kaže Weir, razmišljajući o budućnosti. "Imali smo upite i za vjenčanja na egzotičnim destinacijama. To još ne radimo, ali bilo bi nevjerojatno kada bismo to mogli ostvariti."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem