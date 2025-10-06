Poznati poduzetnik otkriva koji savjet Stevea Jobsa mu je promijenio život: 'Nevjerojatni rezultati'

Poznati poduzetnik i glumac Kevin O’Leary, poznat iz emisije Shark Tank, pripisuje suosnivaču Applea Steveu Jobsu zasluge za usvajanje produktivnog načina razmišljanja koji mu je, kako kaže, promijenio pogled na posao i život.

U objavi na X-u, O'Leary je otkrio jednostavnu, ali snažnu strategiju: svakog dana se treba usredotočiti na tri ključna zadatka - i potpuno ignorirati sve ostalo.

O’Leary se prisjetio savjeta koji mu je dao Steve Jobs. Istaknuo je kako je Jobs naglašavao važnost prepoznavanja "signala" usred svakodnevnih ometanja.

"Postoje tri stvari koje danas moraš obaviti - to je signal. Sve što te u tome ometa je buka", napisao je. "Uvijek će netko nešto tražiti od tebe, ili ćeš htjeti gledati YouTube... To ne ide. Moraš biti 80% posto signal, 20 posto buka. To me zauvijek promijenilo."

Svakodnevno djelovanje potiče eksponencijalan rast

O'Leary je pojasnio da ti zadaci nisu općeniti ciljevi, već konkretne radnje koje se moraju dovršiti unutar 18 do 24 sata kako bi posao mogao rasti.

"Kada znaš što moraš danas napraviti - i to napraviš - ništa te ne može zaustaviti. Ta tri zadatka, ako ih svakodnevno izvršavaš, donose nevjerojatne rezultate. Kad to ponavljaš, tvoj posao raste geometrijskom progresijom", rekao je.

Foto: Peer Grimm/dpa/pixsell

Dodatno je objasnio kako ta strategija stvara povratnu petlju produktivnosti, gdje svaki dan gradi temelj za sljedeći, potiče kontinuitet i donosi mjerljive rezultate.

Karijerni savjet: Zaobiđite konzalting, čuvajte novčanik

O'Leary je iskoristio priliku da ponovi i neka svoja uvjerenja o karijeri i financijskoj disciplini, prenosi Times of India.

Upozorio je studente da ne ulaze u konzultantske tvrtke, jer to, prema njemu, može zakočiti poduzetnički duh.

"Ako želite završiti u paklu na Zemlji, ostanite 24 mjeseca u konzultantskoj firmi i bit ćete 'pokvareno meso' za ostatak života", rekao je tijekom govora na Harvardu, gdje radi kao gostujući predavač.

Što se tiče osobnih financija, savjetovao je da nikad ne posuđujete novac široj obitelji – umjesto toga, ako baš morate, poklonite ga jednom kako biste izbjegli dugoročne probleme.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Pakao na 'balkonu Triglava'! Lavina progutala planinare: Evo gdje su točno nestali Hrvati