Umjetna inteligencija može promijeniti živote na bolje: 'Omogućila mi je da ponovno hodam'

Zamislite da nakon 16 godina provedenih u invalidskim kolicima ponovno stanete na svoje noge i prošetate pozornicom pred stotinama ljudi. To nije scena iz znanstveno-fantastičnog filma, već stvarni trenutak koji se odigrao na globalnom summitu "AI for Good" 2024. godine. Charlotte Fairbank, profesionalna tenisačica u kolicima, demonstrirala je moć naprednog egzoskeleta tvrtke Wandercraft, pokazavši svijetu kako umjetna inteligencija (UI) iz temelja mijenja živote osoba s poteškoćama u kretanju. Ova tehnologija, koja je donedavno pripadala domeni fikcije, danas postaje stvarnost koja vraća neovisnost i otvara vrata novim mogućnostima.

Od osobne misije do tehnološkog čuda

Priča o Wandercraftu započela je prije 12 godina, potaknuta duboko osobnom motivacijom. Osnivač Nicolas Simon, inspiriran borbom članova obitelji s genetskom bolešću koja uzrokuje teške probleme s kretanjem, odlučio je iskoristiti tehnologiju za viši cilj. Njegova vizija bila je stvoriti uređaj koji će ljudima u invalidskim kolicima omogućiti da ponovno hodaju.

"Rekao sam si, u redu, sada imamo znanost koja može reproducirati unutarnje djelovanje životinjskog mozga, a ja želim iskoristiti tu tehnologiju za izgradnju novog uređaja koji će pomoći ljudima u kolicima da ponovno hodaju," objasnio je Simon.

Nakon više od desetljeća inovacija, rezultat je Atalante, napredni egzoskelet koji koristi umjetnu inteligenciju za oponašanje ljudskog hoda. Opremljen s 12 motora i nizom senzora, uređaj prikuplja podatke 1000 puta u sekundi kako bi izračunao optimalne pokrete i održao stabilnost. Ovaj složeni sustav, sličan donjem dijelu humanoidnog robota, već je pomogao više od 2000 pacijenata u rehabilitacijskim centrima da ponovno nauče hodati nakon moždanog udara.

Snaga umjetne inteligencije: Više od pukog hodanja

Ključ uspjeha modernih egzoskeleta leži u naprednoj umjetnoj inteligenciji koja im omogućuje prilagodbu u stvarnom vremenu. Za razliku od starijih modela koji su zahtijevali dugotrajno i složeno individualno kalibriranje za svakog korisnika, novi sustavi koriste UI i računalne simulacije kako bi se prilagodili različitim korisnicima i aktivnostima bez prethodnog testiranja.

Istraživači sa Sveučilišta North Carolina State, uz potporu američke Nacionalne zaklade za znanost, razvili su metodu koja omogućuje jednoj kontrolnoj politici da asistira pri različitim aktivnostima poput hodanja, trčanja i penjanja uz stepenice. Njihovi testovi pokazali su da korisnici troše značajno manje energije: 24,3 posto manje pri hodanju, 13,1 posto pri trčanju i 15,4 posto pri penjanju uz stepenice.

Korisnici opisuju iskustvo kao osnažujuće. "Osjećao sam kako mi sustav pomaže, dajući mi onaj dodatni poticaj koji mi je potreban. To je najbrže što sam trčao u jako, jako dugo vremena," podijelio je jedan od korisnika. Umjetna inteligencija razumije pokrete tijela, predviđa kako će mišići reagirati i pruža adaptivnu podršku koja smanjuje umor. Budućnost donosi i integraciju vizualnih senzora, koji će egzoskeletima omogućiti da "vide" i savladavaju prepreke poput rubnika, strmih padina i neravnog terena.

Stvarni utjecaj na kvalitetu života

Osim što omogućuju kretanje, egzoskeleti donose i značajne zdravstvene prednosti. Smanjuju rizik od kardiovaskularnih, kožnih i probavnih problema povezanih s dugotrajnim sjedenjem. No, njihov utjecaj seže i dalje od toga, što potvrđuje znanstvena studija provedena na starijim osobama.

U studiji objavljenoj u časopisu Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, skupina odraslih osoba starijih od 65 godina sudjelovala je u programu treninga hoda koristeći lagani, modularni egzoskelet za kukove GEMS-H. Nakon samo dvanaest 30-minutnih sesija, sudionici su pokazali klinički značajna poboljšanja u ravnoteži, brzini hoda i izdržljivosti. Još važnije, vrijeme provedeno u sjedilačkom ponašanju značajno se smanjilo. Ova intervencija postigla je bolje rezultate u znatno kraćem vremenu od tradicionalnih programa vježbanja, pokazujući potencijal tehnologije u promicanju zdravog starenja.

"Wandercraft mi je omogućio da ponovno hodam. Po prvi put u 16 godina, mogu prijeći pozornicu", rekla je Charlotte Fairbank. Njezina demonstracija, tijekom koje je s lakoćom mijenjala načine i brzine hoda, duboko je odjeknula među publikom na summitu AI for Good.

Put prema dostupnosti

Jedna od najvećih prepreka široj primjeni ove tehnologije je njezina cijena. Međutim, i na tom polju dolazi do velikih pomaka. U travnju 2024. godine američki zdravstveni sustav Medicare donio je povijesnu odluku o pokrivanju troškova osobnih egzoskeleta. "To znači da će u SAD-u 70% osoba s ozljedama leđne moždine imati pristup ovakvom uređaju," izjavio je Simon, izrazivši nadu da će i druge zemlje slijediti taj primjer.

Wandercraftova vizija je masovnom proizvodnjom značajno smanjiti troškove. "Na kraju krajeva, to je samo 12 električnih motora. Nema razloga da cijena ne padne," tvrdi Simon. "Uređaj ima deset puta manju masu i deset puta manje komponenti od automobila, stoga nema razloga da ne košta deset puta manje."

Egzoskeleti s umjetnom inteligencijom prestaju biti samo tehnološko čudo i postaju alat za osnaživanje ljudi. Oni predstavljaju nadu za milijune diljem svijeta, približavajući san o neovisnom kretanju stvarnosti. Kao što je Simon zaključio, "Za nas, UI se svodi na osnaživanje ljudi. Ovo je dobar primjer onoga što možemo postići ako tehnologiju koristimo na pravi način."

