Test koji otkriva puno o zdravlju: Provjerite koliko dugo možete stajati na jednoj nozi

Osim ako niste zaljubljenik u jogu, vjerojatno rijetko stojite na jednoj nozi. Uostalom, niste plamenac.

No, ova brza aktivnost od (otprilike) jedne minute zapravo može puno otkriti o vašem tjelesnom zdravlju. Nije tajna da se naša tijela mijenjaju kako starimo - od bora i kose, do pamćenja i probave određenih namirnica.

Istraživanja su pokazala da stajanje na jednoj nozi može biti snažan pokazatelj starimo li dobro ili ipak ne. U studiji objavljenoj u časopisu PLOS One 2023. godine, istraživači su otkrili da su snaga i ravnoteža potrebne za ovu pozu među prvim sposobnostima koje opadaju s godinama.

Uočili su nagli pad sposobnosti nakon 65. godine, pri čemu su se mnogi stariji sudionici borili da ostanu u takvoj pozi duže od dvije sekunde.

"Ovi nalazi sugeriraju da trajanje i sposobnost stajanja na jednoj nozi može poslužiti kao pouzdan i neovisan pokazatelj neuromuskularnog starenja, i za muškarce i za žene starije dobi", napisali su autori.

Dakle, stajanje na jednoj nozi dobar je način za mjerenje ravnoteže. Istraživači su naveli da je to "valjana mjera krhkosti, neovisnosti i rizika od padova, te se pokazuje korisnim alatom za prepoznavanje bolesnika s perifernom neuropatijom."

I nije riječ samo o akademskoj teoriji - NHS ima preporuke o tome koliko dugo biste trebali moći stajati na jednoj nozi - ovisno, naravno, o vašoj dobi, piše Metro.

"Koliko dugo možete stajati na jednoj nozi kao plamenac?", upitao je još 2023. godine NHS odbor za Suffolk i sjeveroistočni Essex. "Možda zvuči kao čudno pitanje, ali vaš odgovor mogao bi puno reći o vašem općem zdravlju i kondiciji", dodali su.

Pravila su sljedeća:

Stanite na jednu nogu bez ikakve druge potpore Oči moraju biti otvorene, a ruke na bokovima Vrijeme počinje kada vam noga napusti tlo, a prestaje kada ponovno dotakne tlo ili kada maknete ruke s bokova

18-39 godina: 43 sekunde

Ako imate između 18 i 39 godina, trebali biste moći stajati na jednoj nozi 43 sekunde.

"Znamo da su osobe koje se ne mogu održati u ravnoteži koliko je očekivano u većem riziku od zdravstvenih problema kako stare. Sudjelovanjem u ‘izazovu plamenca’ ljudi mogu brzo i jednostavno procijeniti jesu li u riziku – a ako jesu, postoji mnogo aktivnosti koje im mogu pomoći u poboljšanju kondicije", izjavila je Selina Lim, ravnateljica za integrirane zdravstvene puteve pri NHS-u.

40-49 godina: 40 sekundi

Ako imate između 40 i 49 godina, očekuje se da možete stajati na jednoj nozi 40 sekundi.

50-59 godina: 37 sekundi

U ovoj dobnoj skupini preporuka je da možete izdržati 37 sekundi.

Prema British Journal of Sports Medicine, nesposobnost stajanja na jednoj nozi barem 10 sekundi u srednjim i kasnijim godinama života povezana je s gotovo dvostruko većim rizikom od smrti iz bilo kojeg uzroka u sljedećih 10 godina.

60-69 godina: 30 sekundi

Ako imate između 60 i 69 godina, trebali biste moći stajati na jednoj nozi 30 sekundi.

"Više kretanja u svakodnevnom životu odmah donosi koristi. Tjelesna aktivnost izvrsna je za mentalno zdravlje i način povezivanja s ljudima iz zajednice. Što ste u boljoj formi i zdravlju, to ćete duže zadržati okretnost, snagu i ravnotežu u starijoj dobi", izjavila je Debbie Dyer, klinička voditeljica za zdravo starenje.

70-79 godina: 18 sekundi

Osobe u ovoj skupini trebale bi izdržati oko 18-19 sekundi

80+ godina: 5 sekundi

Ako imate preko 80 godina, poželjno je da možete stajati na jednoj nozi nešto više od 5 sekundi.

NHS preporučuje da ne pokušavate održavati ovu pozu dulje od jedne minute, bez obzira na godine.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Izgleda da otkazivanje festivala u Hrvatskoj nije završilo: Na redu je i jedan u Velikoj Gorici