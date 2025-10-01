Kirurg mu uz pomoć zuba i nesvakidašnje operacije vratio vid: 'Nakon 20 godina sam progledao'

Brent Champan je na čudesan način povratio vid nakon što mu je medicinski stručnjak izveo složenu proceduru koristeći njegov zub.

Chapman kaže da od lipnja ove godine živi u "posve novom svijetu" zahvaljujući očnom kirurgu dr. Gregu Moloneyju, koji mu je operacijom vratio vid.

Jedan od njegovih zubi pokazao se neočekivanim spasiteljem - iako mu je u početku ta ideja djelovala "ludo" i "malo kao znanstvena fantastika", 34-godišnjak kaže da mu je taj inovativni zahvat potpuno promijenio život.

Kako izgleda proces operacije 'zub u oku'

Operacija "zub u oku" - poznata u medicini kao osteo-odonto ketaroprotetika - izvedena je ranije ove godine u bolnici Mount Saint Joseph u Vancouveru u Kanadi.

Postupak uključuje vađenje zuba pacijenta, njegovo implantiranje u obraz i dopuštanje da se nekoliko mjeseci oko zuba formira "čvrsto vezivno tkivo". Nakon toga se zub ponovno vadi, u sredini se buši rupa u koju se pažljivo postavlja leća.

Vezivno tkivo potom drži zub i leću na mjestu dok se oba šivaju u očnu duplju pacijenta.

U Champanovom slučaju, oralni kirurg dr. Ben Kang izvadio mu je jedan od gornjih očnjaka - koji je morao biti "veći i prilično čvrst kako bi držao leću" - iz njegova usta još u svibnju.

Zub je zatim oblikovan i izravnan bušilicom u pravokutni oblik prije nego što mu je ponovo postavljen u obraz.

Dr. Moloney je kasnije izveo operaciju, a Chapman je podvrgnut zahvatu u lipnju ove godine, piše LADbible.

Objašnjavajući zašto zub može vratiti vid, liječnik je objasnio da očni kirurzi trebaju strukturu "dovoljno jaku da drži plastični fokusirajući teleskop, ali koju organizam neće odbaciti''.

"To je poput mosta od tkiva između tijela i plastične (leće) koja fokusira svjetlo'', rekao je za Today.com. "Poput sadnje kaktusa u pustinji. Ovo će preživjeti i rasti."

Sve je počelo s ibuprofenom

Govoreći o uobičajenim reakcijama pacijenata nakon što im objasni operaciju – koja je razvijena još 1960-ih – dr. Moloney kaže da ljudi obično budu "u šoku, iznenađeni i uopće ne vjeruju da nešto takvo postoji."

Chapman je imao samo 13 godina kada je izgubio vid nakon što je uzeo ibuprofen da ublaži simptome jer se počeo osjećati loše. Iznenadio ga je rijedak autoimuni odgovor na lijek poznat kao Stevens-Johnsonov sindrom, koji NHS opisuje kao "ozbiljnu kožnu reakciju koja je obično izazvana uzimanjem određenih lijekova."

Često počinje simptomima nalik gripi - visoka temperatura, upala grla, kašalj i bolovi u zglobovima - prije nego što se nakon nekoliko dana pojavi osip, zatim mjehurići i bolne rane.

NHS objašnjava da se te promjene mogu pojaviti i na očima, uzrokujući "bol pri gledanju u jaku svjetlost i probleme s vidom".

Chapman je proveo 27 dana u komi i pretrpio opekline po cijelom tijelu nakon što ga je pogodio Stevens-Johnsonov sindrom, a njegov vid nažalost nikada nije obnovljen.

Podvrgnuo se 50 neuspješnih zahvata tijekom otprilike dva desetljeća, ali rekao je da je bilo "vrlo tužno" kada rezultati nisu trajali i vid mu je ponovno slabio – sve do sada.

'Mijenjanje napuklog vjetrobranskog stakla auta'

"Dr. Moloney i ja smo uspostavili kontakt očima nakon operacije i to je bilo vrlo emotivno. Nisam ostvario kontakt očima 20 godina. Osjećaj je bio euforičan. Bilo je fantastično", rekao je.

Odmah nakon zahvata mogao je vidjeti pokrete rukom, no morao je pričekati nekoliko mjeseci da mu se oko izliječi i vid izoštri. Prema dr. Moloneyju, Chapman sada ima vid oko 20/40 ili 20/30 na oku na kojem je operiran.

"To je velika operacija i veliki korak," dodao je pacijent. "Ali bila je prava za mene."

Champan je jedan od rijetkih ljudi u Kanadi koji je prošao kroz ovu revolucionarnu operaciju, a istraživanja sugeriraju da ima 50 posto šanse da zadrži trenutnu razinu vida u narednih 30 godina.

Ova procedura namijenjena je ljudima koji imaju zdrav stražnji dio oka, ali su pretrpjeli znatnu štetu na prednjem dijelu, na rožnici.

Dr. Moloney usporedio je proces s mijenjanjem napuklog vjetrobranskog stakla automobila, objašnjavajući da su očni kirurzi pronašli način da obnove jasan "prozor" na stražnjem dijelu oka i vrate ljudima vid.

