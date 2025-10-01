Oni do posla putuju i po 24 sata: 'Osjećam se kao da imam dva života'

Za mnoge bi putovanje na posao koje traje i do 24 sata, uz mjesečne troškove od čak 6000 funti (oko 6875 eura), zvučalo kao neobičan ili čak nerazuman izbor. No za Jonathana, 53-godišnjeg direktora zrakoplovne posade iz Južnog Walesa, to je svakodnevica.

Jonathan, koji provodi tjedan dana u Manili, jednom od najgušće naseljenih gradova na svijetu te tjedan dana u svom domu u malom selu u Walesu, idealan je primjer radnika koji je spreman na prelazak velikih udaljenosti i duga putovanja kako bi uskladio posao i svoj životni stil, piše News Sky.

Sve više radnika bira udaljenije poslove

Razvoj hibridnog rada dodatno je potaknuo porast broja takvih radnika. Prema podacima britanske vlade iz jeseni 2024. godine, 28 posto zaposlenih odraslih radilo je u hibridnom modelu, što im je omogućilo da dnevno uštede prosječno 56 minuta rada od kuće. Ova ušteda vremena omogućila je nekima da tijekom dana provode duže vrijeme na putovanjima do i s posla, čineći zahtjevne dnevne rute prihvatljivijima.

"Gotovo se osjećam kao da imam dva života, a ne samo jedan. Bolje poznajem gradove poput Hong Konga, Tokija, Manile i Singapura nego svoj rodni Cardiff", priznaje Jonathan, koji svoju svakodnevicu dijeli između Manile i sela u Južnom Walesu.

Iako većina hibridnih radnika ne prelazi granice država zbog posla, neki su spremni na duga putovanja unutar Velike Britanije kako bi se nastanili na područjima koja su im prije bila nedostupna.

Paul Dale, 55-godišnji medijski djelatnik, primjer je takvog trenda. On je zamijenio svakodnevnu vožnju od 27 kilometara iz Epsoma do Londona s putovanjem od 418 kilometara iz Kendala, malog mjesta u Cumbriji. Prije 18 mjeseci uspio je uvjeriti suprugu i dvoje djece da se presele na sjever, a sada troši oko 8300 funti (9511 eura) godišnje na tri putovanja tjedno do posla u centru Londona.

Dale ističe kako mu je život u ruralnoj sredini, okružen planinama Lake Distrikta, značajno podigao kvalitetu života. "Mogu si priuštiti više druženja, odlazaka u restorane i obiteljskih izleta nego što sam mogao u Londonu", kaže. Putovanje vlakom, iako dulje, znatno je jeftinije i ugodnije nego prethodni kombinirani prijevoz, koji je koristio. Povratna karta za vlak u ranim jutarnjim satima košta ga 60 funti (68 eura), što je gotovo pet puta manje po kilometru nego što je prije trošio. Također ističe da je putovanje vlakom kvalitetnije jer može uživati u kavi, radu na laptopu ili čitanju, umjesto da se gura u prenapučenim autobusima i podzemnoj željeznici.

Putovanja su ponekad frustrirajuća i iscrpljujuća

Sličnu svakodnevicu ima i Gordon, 57-godišnji radnik koji već 20 godina putuje s otoka Wight do Londona. Svakog radnog dana ustaje u 5.10 sati ujutro, vozi se trajektom, zatim vlakom i podzemnom željeznicom kako bi stigao na posao do 8.10 sati. Povratak kući često mu oduzima ukupno šest sati, a ponekad i više zbog kašnjenja ili otkaza prijevoza. Nakon što je gotovo 15 godina radio ovakve duge dane pet dana u tjednu, od pandemije radi ovako tri dana tjedno.

"Ne bih želio živjeti nigdje drugdje. Ovdje je mirnije, ima više prostora i opuštenije je, a obitelj to cijeni", objasnio je svoj izbor. Iako priznaje da su putovanja ponekad iscrpljujuća i frustrirajuća, smatra da je trud vrijedan zbog kvalitete života koju je dobio ovakvim načinom života.

Primjeri Jonathana, Paula i Gordona pokazuju kako se suvremeni način rada i osobni prioriteti mijenjaju. Sve je više onih koji su spremni na velike kompromise kako bi uskladili posao s kvalitetom života, koristeći prednosti hibridnog rada i prihvaćajući iznimno duga putovanja. U eri digitalne povezanosti, granice između radnog mjesta i doma postaju fleksibilnije, a putovanja koja su nekada bila nezamisliva, danas su realnost novih generacija radnika.

