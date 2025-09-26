Bodybuilderica Jelena priprema se za Svjetsko prenstvo: 'To nije samo sport, već stil života'

Kineziologinja Jelena Brkić (29) iz Samobora bavi se osobnim, online i grupnim treninzima namijenjenima ženama. U svom radu naglasak stavlja na cjelovit pristup treningu, ističući kako fizička aktivnost nije važna isključivo zbog izgleda, već i zbog jačanja mentalne snage te izgradnje samopouzdanja i osjećaja osobne vrijednosti.

Jedan od njezinih glavnih ciljeva jest potaknuti žene da kroz trening prepoznaju vlastite sposobnosti – kako fizičke, tako i mentalne. Jelena radi i trenira u Zagrebu, a aktivno se bavi i bodybuildingom. O njezinoj uspješnosti najbolje svjedoči osvojeno drugo mjesto na Balkanskom prvenstvu, a trenutačno se priprema za Svjetsko prvenstvo u studenom.

Foto: Privatna Arhiva

Ulaz u svijet bodybuildinga

"Otkad znam za sebe, sport je dio mog života. Oduvijek sam bila aktivna te sam se više od 15 godina bavila atletikom, a više od devet godina radim sa ženama. U svijet bodybuildinga sam ušla tek nedavno. Privukao me taj poseban proces priprema, zahtjevna estetika tijela koju je teško postići, i, naravno, adrenalin izlaska na pozornicu", započinje Jelena.

Jelena je do sada nastupila na dva natjecanja – Balkanskom prvenstvu, gdje je osvojila drugo mjesto, i Europskom prvenstvu. Trenutačno se priprema za jesensku sezonu i Svjetsko prvenstvo koje se održava u studenom.

"Bodybuilding se značajno razlikuje od drugih sportova – zahtijeva iznimnu fizičku i mentalnu disciplinu. Svaki obrok je unaprijed isplaniran, važe se i priprema na točno određen način, a pripreme za natjecanje traju mjesecima. U završnoj fazi provode se posebne manipulacije s vodom i hranom kako bi se postigao savršen izgled. Za sam izlazak na pozornicu koristi se 'fake tan' kako bi mišići bili izraženiji, a osim fizičkog izgleda, ocjenjuju se i detalji poput šminke, frizure, osmijeha, držanja i prezentacije kroz točno definirani pozing. U tih minutu i pol moraš pokazati sav trud i rad koji su uložio u mjesecima pa čak i godinama priprema", dodaje ova bodybuilderica i trenerica.

Foto: Privatna Arhiva

Kako natjecanja zahtijevaju posebnu priprema tijela, ova Samoborka je pojasnila pravila kojih se natjecatelji moraju pridržavati, ali je otkrila i koliko su Hrvatice zainteresirane za taj sport.

"Što se tiče žena u bodybuildingu u Hrvatskoj, njihov broj je još uvijek relativno mali, a informiranost o ovom sportu nije na visokoj razini. Bodybuilding zahtijeva poseban način života, zbog čega mnogi ne shvaćaju koliko je ovaj sport ozbiljan, ali i zabavan. Posebno je naporno u posljednjim tjednima pred natjecanje, kada sve – od prehrane, sna do treninga – mora biti strogo definirano. No, upravo u toj disciplini i posvećenosti leži ljepota bodybuildinga jer te on uči da su granice u stvari samo u tvojoj glavi. Osobno sam po prirodi veliki gurman i jako volim jesti te sam iskreno mislila da neću moći izdržati pripreme bez određenih jela, ali zapravo se sve može postići ako to stvarno želiš", napominje Jelena.

"Iskreno, otkad sam počela trenirati i hraniti se kao bodybuilderica, dobivam mnogo više pohvala i lijepih komentara na svoj izgled nego prije. Natječem se u Bikini Fitness kategoriji bodybuildinga, koja naglašava ženstvenost, estetiku i sklad tijela. U ovoj kategoriji posebno se traži tzv. X-shape figura, što znači oblikovana ramena koja daju širinu gornjem dijelu tijela, uski struk koji ističe ženstvenost i proporcije te čvrst i oblikovan gluteus i noge koji pružaju ravnotežu donjem dijelu tijela", kaže.

Foto: Privatna Arhiva

Odricanja bodybuilderice i posebni režimi

Jelena naglašava da se tijelo ne može u potpunosti regenerirati, ni fizički ni mentalno bez kvalitetnog sna. "Idealno je spavati između sedam i devet sati, no ja osobno, zbog obujma posla, spavam oko šest sati, ali vikendom nadoknađujem manjak sna. Nisam se morala odreći svog života, već sam ga prilagodila novom načinu života. Na primjer, kada izađem s prijateljicama, ne pijem alkohol, a tijekom priprema često izbjegavam jesti u restoranima. Ipak, izvan priprema redovito biram kvalitetne obroke u restoranima jer i sama ne volim osjećaj nadutosti. Veliku podršku u svemu tome pružaju mi moji najbliži, što mi dodatno olakšava ovaj način života. Teretana me naučila da disciplina vrijedi više od motivacije koja dođe i ode, ali disciplina me dovela do rezultata", objašnjava.

"Svima koji žele ući u bodybuilding preporučila bih da pronađu kvalitetnog trenera jer recimo, ja bez svojeg ne bih ovo sve uspjela. Također, važno je biti spreman na disciplinu jer bodybuilding nije samo sport, već stil života. Najvažnije je da ne odustanete i da pronađete svoj osobni razlog zašto to radite", zaključuje kineziologinja Jelena Brkić.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Dok Hrvati smatraju da je štetno učiti djecu o spolnim bolestima u Finskoj uče staviti kondom na mrkvu