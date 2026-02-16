FREEMAIL
Euro set Vukovar 2026.

Novo izdanje službenog seta eurokovanica

Novo izdanje službenog seta eurokovanica
Euro set Vukovar 2026. kovnički sjaj
Hrvatska kovnica novca izdaje novi set hrvatskih euro kovanica u kvaliteti otkova kovnički sjaj. Euro set obuhvaća sve apoene optjecajnog kovanog novca eura i euro centa s godinom kovanja 2026.

Euro set Vukovar 2026. posvećen je gradu smještenom na ušću rijeke Vuke u Dunav, čija se povijest u pisanim izvorima bilježi od početka 13. stoljeća. Tijekom vremena Vukovar je izrastao u važno trgovačko i prometno središte. Njegov identitet danas obilježavaju snažni simboli suvremene hrvatske povijesti, među kojima se ističe vukovarski vodotoranj, kao i bogata baština vidljiva u gradskoj jezgri, dvorac Eltz i arheološki lokalitet Vučedol.

Euro set Vukovar 2026. u kvaliteti otkova kovnički sjaj dostupan je u ograničenoj seriji od 5.000 komada, a bit će dostupan za kupnju putem web trgovine Hrvatske kovnice novca od 19. veljače 2026. u 9 sati.

