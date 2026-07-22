Obitelj Filipa Mihalića na putu za Dominikansku Republiku: U bolnici mu nije bilo pomoći?

Obitelj Filipa Mihalića (27) je na putu u Dominikansku Republiku kako bi njegove posmrtne ostatke prenijeli u Hrvatsku. Potvrda o njegovoj smrti još nije stigla do hrvatskih sudova, na kojima se protiv njega podigla optužnica zbog lažnih COVID testova, zbog čega je dobio nadimak Korona Kid, piše 24sata.

Vijest o njegovoj smrti prvo je objavljena u varaždinskim lokalnim medijima, a institucije, kao i Ministarstvo vanjskih poslova, čekaju službenu potvrdu. Mediji u Dominikanskoj Republici također nisu objavili nikakve izvještaje.

Podsjetimo, Mihalić se od optužbi prvo skrivao godinu i pol u Kolumbiji, a zatim se vratio u Hrvatsku i predao vlastima. Nakon istražnog zatvora, tvrde njemu bliski ljudi, otišao je u Dominikansku Republiku.

Naglo mu je pozlilo?

Isti izvori za 24sata kažu da mu je naglo pozlilo, a u tamošnjoj bolnici nije mu bilo pomoći. Kad hrvatski državljanin premine u Dominikanskoj Republici, vraćanje tijela u Hrvatsku traje između pet i 14 dana, a ako se radi obdukcija ili se sumnja na nasilnu smrt, i dulje.

Ako je točno da je Mihalić preminuo prirodno i iznenada, prvo se službeno utvrdi smrt. Zatim se u postupanje uključuje hrvatsko diplomatsko-konzularno predstavništvo, koje pomaže obitelji u komunikaciji s lokalnim institucijama i izdavanju potrebnih konzularnih potvrda. Iako konzulat ne snosi troškove prijevoza, pružaju administrativnu pomoć i koordiniraju s nadležnim tijelima.

Izgleda da je Mihalićeva obitelj u ovom slučaju saznala prije nego Stalna misija Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, koja je zadužena za Dominikansku Republiku, jer tamo Hrvatska nema službenu ambasadu.

Posljednja objava na društvenim mrežama

Mihalić se na društvenim mrežama oglasio prije nekoliko mjeseci. I to na LinkedInu.

"Svaki čovjek u jednom trenutku života osjeti snagu stvaranja. Poslovnu moć, ideju koja mijenja svijet, energiju koja pokreće. Ali ta moć nije samo naša – ona je dar od Boga. A svaki dar nosi i obavezu. Bog nam daje put, ali i pravila.

Ako stvaramo izvan tih pravila, gradimo na pijesku, a ne na stijeni. Prošao sam put rane uspješnosti. U ‘balavim’ godinama kad sam zarađivao ogromne sume novca, dao sam premalo pažnje kršćanskom načinu života. I to uvijek ima svoju cijenu" napisao je Mihalić.

Krivi idoli, dvoličnost i loše navike

Zatim je pisao o vjeri i materijalnim stvarima.

"Kada zanemariš vrijednosti, počneš štovati krive idole. Kada se okružiš ljudima bez istine, privučeš dvoličnost. A kada njeguješ loše navike, one postanu tvoji okovi. Navike nisu sitnica. Navike su kormilo svakodnevice. A svakodnevica oblikuje čovjeka.

Zato danas želim naglasiti ono što je istinski važno. Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio. Sjećam se ranih 2000-ih. Kao da je sunce sjalo drugačije, jačom energijom. Bilo je više iskrenosti. Više istine. Danas su pravila drukčija. Ali jedno se nije promijenilo: Put prema ispunjenju uvijek vodi kroz prave vrijednosti. Ne mijenjaj odjeću. Ne mijenjaj obuću. Mijenjaj svoju okolinu i način na koji živiš", dodao je.

'Možda zvučim kao da sam poludio'

Za kraj je pisao o religiji.

"Jer jedino kada živimo prema Božjoj riječi, možemo graditi nešto što traje. Možda zvučim kao da sam poludio. Ali iz srca kažem: Cijenite Sina Božjega. Širite Njegovu riječ. I otvorit će vam se Kraljevstvo nebesko I nemojte se zavaravati. Ovo nije poziv na odustajanje od novca, ciljeva ili uspjeha.

Naprotiv. To je poziv na iskrenu suradnju s Bogom, jer upravo tada plodovi života postaju veći i bogatiji nego što to ikada može zamisliti kada živite bez tih vrijednosti. Uspjeh bez temelja na Božjoj riječi je prolazan. Ali uspjeh u zajedništvu s Njim donosi mir, ispunjenje i plod koji traje", zaključio je.