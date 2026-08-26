Dabro ušao u studio, počelo je snimanje albuma: Poslušajte kako zvuči
Što je rečeno, to je i ispunjeno. Na Facebook profilu saborskog zastupnika u utorak navečer pojavile su se fotografije sa snimanja, ali i kratki video isječak
Saborski zastupnik Josip Dabro još je u veljači ove godine najavio, i to pred kamerama RTL-a, da kreće sa snimanjem albuma domoljubnih pjesama, kako je i rekao - za sve svoje fanove.
Što je rečeno, to je i ispunjeno. Na Facebook profilu saborskog zastupnika u utorak navečer pojavile su se fotografije sa snimanja, ali i kratki video isječak. Po svemu sudeći, na red je došlo snimanje prve pjesme "Tjeraju me do tamnice puste".
"Snimanje uživo iz studija ZiS u Lipovcu! Radi se punom parom na albumu, a svaka večer donosi nove zvukove i korak bliže završetku. Velika zahvala Stipi Đurkoviću i Zvonimiru Rukavini na izdvojenom vremenu i svim večernjim satima koje provode u studiju", objavio je Josip Dabro na Facebooku.
Na poveznici ispod poslušajte kako zvuči Dabro u studiju.
Album prvijenac
Podsjetimo, saborski zastupnik je ranije otkrio kako će na albumu imati sljedeće pjesme:
- Tjeraju me do tamnice puste
- Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)
- Ustani bane Jelačiću
- Marjane, Marjane
- Vila Velebita
- Vezak vezla Hrvatica Mlada
- Oj Hrvatska mati
- Ovim su šorom
- Korak ide za korakom
- Odavno smo graničari stari
"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručio je prije dva mjeseca za RTL Danas Josip Dabro.
Dabro je u veljači na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", no tada je ubacio stih "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu, za što je na koncu dobio kaznu u iznosu od 700 eura.