Dabro ušao u studio, počelo je snimanje albuma: Poslušajte kako zvuči

Saborski zastupnik Josip Dabro još je u veljači ove godine najavio, i to pred kamerama RTL-a, da kreće sa snimanjem albuma domoljubnih pjesama, kako je i rekao - za sve svoje fanove.

Što je rečeno, to je i ispunjeno. Na Facebook profilu saborskog zastupnika u utorak navečer pojavile su se fotografije sa snimanja, ali i kratki video isječak. Po svemu sudeći, na red je došlo snimanje prve pjesme "Tjeraju me do tamnice puste".

"Snimanje uživo iz studija ZiS u Lipovcu! Radi se punom parom na albumu, a svaka večer donosi nove zvukove i korak bliže završetku. Velika zahvala Stipi Đurkoviću i Zvonimiru Rukavini na izdvojenom vremenu i svim večernjim satima koje provode u studiju", objavio je Josip Dabro na Facebooku.

Na poveznici ispod poslušajte kako zvuči Dabro u studiju.

Album prvijenac

Podsjetimo, saborski zastupnik je ranije otkrio kako će na albumu imati sljedeće pjesme:

Tjeraju me do tamnice puste

Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)

Ustani bane Jelačiću

Marjane, Marjane

Vila Velebita

Vezak vezla Hrvatica Mlada

Oj Hrvatska mati

Ovim su šorom

Korak ide za korakom

Odavno smo graničari stari

"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručio je prije dva mjeseca za RTL Danas Josip Dabro.

Dabro je u veljači na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", no tada je ubacio stih "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu, za što je na koncu dobio kaznu u iznosu od 700 eura.