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Dabro ušao u studio, počelo je snimanje albuma: Poslušajte kako zvuči

Dabro ušao u studio, počelo je snimanje albuma: Poslušajte kako zvuči
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Foto: Screenshot Facebook Josip Dabro

Što je rečeno, to je i ispunjeno. Na Facebook profilu saborskog zastupnika u utorak navečer pojavile su se fotografije sa snimanja, ali i kratki video isječak

26.8.2026.
6:30
danas.hr
Screenshot Facebook Josip Dabro
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Saborski zastupnik Josip Dabro još je u veljači ove godine najavio, i to pred kamerama RTL-a, da kreće sa snimanjem albuma domoljubnih pjesama, kako je i rekao - za sve svoje fanove. 

Što je rečeno, to je i ispunjeno. Na Facebook profilu saborskog zastupnika u utorak navečer pojavile su se fotografije sa snimanja, ali i kratki video isječak. Po svemu sudeći, na red je došlo snimanje prve pjesme "Tjeraju me do tamnice puste".

"Snimanje uživo iz studija ZiS u Lipovcu! Radi se punom parom na albumu, a svaka večer donosi nove zvukove i korak bliže završetku. Velika zahvala Stipi Đurkoviću i Zvonimiru Rukavini na izdvojenom vremenu i svim večernjim satima koje provode u studiju", objavio je Josip Dabro na Facebooku.

Na poveznici ispod poslušajte kako zvuči Dabro u studiju.

Album prvijenac

Podsjetimo, saborski zastupnik je ranije otkrio kako će na albumu imati sljedeće pjesme:

  • Tjeraju me do tamnice puste
  • Kad je Stjepan Radić umirao (stara narodna izvedba)
  • Ustani bane Jelačiću
  • Marjane, Marjane
  • Vila Velebita
  • Vezak vezla Hrvatica Mlada
  • Oj Hrvatska mati
  • Ovim su šorom
  • Korak ide za korakom
  • Odavno smo graničari stari

"Za prvu pjesmu "Tjeraju me do tamnice puste" bit će snimljen i autentični spot iz vremena nastanka te pjesme u kojem ću sudjelovati", poručio je prije dva mjeseca za RTL Danas Josip Dabro. 

Dabro je u veljači na pokladnom jahanju u Komletincima pjevao pjesmu "Kad je Stjepan Radić umirao", no tada je ubacio stih "u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", aludirajući na ustaškog poglavnika Antu Pavelića koji je pokopan u Madridu, za što je na koncu dobio kaznu u iznosu od 700 eura.

Josip Dabro
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