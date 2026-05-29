Kakve fore vole Dalmatinci, što nasmijava purgere? Sve nam je otkrio stand-up komičar Ante Travizi

Ante Travizi, poznati splitski stand-up komičar, na Instagramu broji više od 50.000 pratitelja, ali sebe ne smatra tipičnim influencerom. Njegova karijera počela je na pozornici, a prirodno ga je smisao za humor doveo do velike popularnosti i na društvenim mrežama.

U razgovoru za Net.hr govori o tome kako stand-up i online sadržaj često idu ruku pod ruku. Otkrio nam je i može li se danas u Hrvatskoj živjeti od komedije, kao i postoje li kakve razlike u humoru između Dalmatinaca i Zagrepčana.

Kako se iz karijere stand-up komičara razvila vaša influencerska priča?

Ja volim reći da nisam influencer, što i nisam. Ako sam influencer, ja sam najljeniji influencer koji najmanje objavljuje. Nekako je prirodno da uz stand-up ide i influencerska priča, budući da objavljuješ skečeve i stand-up materijal, dobiješ pažnju i pratitelje. Samim time, neizbježno je baviti se nekom vrstom influencinga tako da ne bježim od toga. Mislim da je to isto dobar način gdje se može iskoristiti kreativnost, samo malo drugačiji format od stand-upa.

Može li se danas u Hrvatskoj živjeti od stand-upa?

To svi pitaju i to sve zanima. Hrvati vole zaviriti u džep nas komičara zato što ne znaju toliko puno o nama. Može se živjeti od stand-upa, ali kao u svakom poslu treba puno raditi. Da bi zaradio u svakom poslu, moraš raditi puno. Ovo je malo zeznuto jer u našem poslu moraš doći do nekakve razine da si ti dovoljno priznat i poznat da bi ti mogao prodati karte za svoj show. Naravno, što si poznatiji, što si jači, više prodaješ karte. Tako da, koliko para-toliko muzike, doslovno.

Često se šalite na račun Splićana i Dalmatinaca, kakve fore obično dobiju najbolje reakcije?

Budući da sam Splićanin, volim se zafrkavati na naš račun. Mislim da Splićani jesu specifični ljudi po pitanju karaktera i svega. Ponekad teški, a ponekad toliko lagani, tako da ispada da se Splićani ipak vole smijati na vlastiti račun. Postoje neki stereotipi koji su relativno točni i poznati u Hrvatskoj, pa čak i šire.

Volim to raditi. Nisam planirao da će te stvari poslati takav "hit", ali onda ja to volim dozirati da ne dosadi ljudima. Trudim se biti kreativan u tome i dati neki drugačiji kut gledanja na neke poznate situacije u kojima se Splićani nalaze. Najbolje prolaze fore s kojima se možeš povezati, koje su relevantne i koje su univerzalne, ali i dovoljno specifične i smiješne da budu zanimljive.

Mislite li da Zagrepčani imaju smisla za humor?

Jao, koje trik pitanje. Ja nemam komentara za ovo... Imaju smisla za humor, ali mislim da je malo drukčiji stil humora. Mislim da je "dalmatinski humor" malo nakaradniji i malo ofenzivniji, dok je "sjeverniji humor" malo više u rukavicama i možda malo više kao poput čitanja između redaka.

Tako da ja bih rekao da su Dalmatinci malo naturalniji, puno ofenzivniji, ponekad uvredljivi, dok su Zagrepčani malo pristojniji u tome. Ali opet, kad sam u stand-upu, primijetio sam da zagrebačka publika ekstremno voli bilo kakve teme. Čak bih rekao da je otvorenija po pitanju stand-upa. Zagrebačka publika, pošto je veći grad i urbana sredina, ne pati od nekakve malograđanštine, religije i takvih stvari.

Gdje u Hrvatskoj žive najduhovitiji ljudi?

Ne znam, nisam brojao smjehove u komunikaciji sa svim ljudima s kojima sam bio u kontaktu.