Pohlepa je smrtni grijeh: Real prodaje dres s imenom Pape, a cijenu bolje da ne znate

Real Madrid je u ponedjeljak u svojim službenim trgovinama pustio u prodaju ograničeno izdanje dresova s imenom Lava XIV., po cijeni od 195 eura, nakon što je papa otkrio da navija za taj nogometni klub.

U izlozima trgovina u Madridu postavljene su lutke s dresom na čijem je gornjem dijelu leđa natpis „León” (špa. Lav) dok se niže nalazi „XIV”, otisnut kao broj na dresu.

Građevinski poduzetnik Florentino Pérez (79), koji je u nedjelju dobio novi četverogodišnji mandat na izvanrednim predsjedničkim izborima u Real Madridu, danas će poslijepodne papi pokloniti dres s njegovim imenom.

Papa se nalazi u posjetu Španjolskoj, a na stadionu Santiago Bernabéu će se susresti s vjernicima. To je jedan od događaja iz programa američkog pape tijekom boravka u Madridu.

🚨 JUST IN: Real Madrid have released a limited edition kit for Pope Leo XIV for €195. pic.twitter.com/bgiXO24ARv — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 8, 2026

„Želio bih zaželjeti dobrodošlicu Lavu XIV. U zrakoplovu kojim je putovao iz Rima u Španjolsku rekao da navija za Real Madrid, što je za nas velika čast. Dobro došli, Svetosti“, rekao je Pérez u subotu na predizbornom skupu.

Papu je novinarka u avionu pitala preferira li Barcelonu ili Real Madrid.

"Papa je za sve klubove, ali je Prevost za Real Madrid", odgovorio je.

Tom je rečenicom Robert Francis Prevost (njegovo ime prije izbora za papu) dao do znanja da osobno navija za Real Madrid, iako kao poglavar Katoličke Crkve smatra da treba predstavljati sve klubove.

Real Madrid je bio prvak Europe rekordnih petnaest puta, ali je ovu sezonu završio bez trofeja.