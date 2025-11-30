FREEMAIL
OPET ZAJEDNO /

Snimka koja je šokirala: Mile Kitić i Sandra Afrika pomirili se nakon godina šutnje

Snimka koja je šokirala: Mile Kitić i Sandra Afrika pomirili se nakon godina šutnje
Foto: M.p./ataimages/pixsell

Zagrljaj je rekao sve

30.11.2025.
13:59
Hot.hr
M.p./ataimages/pixsell
Pjevač Mile Kitić (73) i pjevačica Sandra Afrika (37), dobro poznata regionalnoj publici po svojim hitovima i energičnim nastupima, ponovno su se pojavili zajedno nakon godina zahlađenih odnosa. Njihova dugo očekivana pomirba dogodila se iznenada, i to pred publikom na Kitićevom koncertu.

@sandraafrikamusic

Da se vratimo u 2004. 😁✌🏽 Udaram u glavu ko sampanjac 🥂🍾

♬ original sound - Sandra Afrika

Dvojac je godinama surađivao, a Sandra je u javnost ušla upravo nastupajući uz Mileta, osobito uz hit „Šampanjac“, koji je obilježio početak njezina glazbenog puta. Nakon toga izgradila je samostalnu karijeru i postala jedna od najtraženijih pjevačica u regiji.

Godinama bez kontakta

Iako se dugo vjerovalo da imaju prijateljski odnos, prije nekoliko godina Sandra Afrika progovorila je o neugodnom iskustvu s Kitićem, zbog čega je njihov odnos zahladio. Pjevač je nakon toga iznio svoju verziju događaja, a komunikacija je potpuno prestala. Sve je, čini se, ostalo zakopano do jučer.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Trenutak koji je 'zapalio' društvene mreže

Publika je na Kitićevom koncertu doživjela neočekivani trenutak kada je, tijekom izvedbe hita „Šampanjac“, na pozornicu iznenada izašla Sandra. Dvojac se zagrlio, a atmosfera je u publici eruptirala.

Sandra Afrika je snimku objavila na TikToku uz opis: „Da se malo vratimo u 2004.“ Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a brojni obožavatelji izrazili su oduševljenje što je pomirenje konačno došlo.

POGLEDAJTE VIDEO:Najtopliji Advent u Splitu? Gradonačelnik Šuta u havajskoj košulji na beach partyju

Mile KitićSandra Afrika
