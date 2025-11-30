Snimka koja je šokirala: Mile Kitić i Sandra Afrika pomirili se nakon godina šutnje

Pjevač Mile Kitić (73) i pjevačica Sandra Afrika (37), dobro poznata regionalnoj publici po svojim hitovima i energičnim nastupima, ponovno su se pojavili zajedno nakon godina zahlađenih odnosa. Njihova dugo očekivana pomirba dogodila se iznenada, i to pred publikom na Kitićevom koncertu.

Dvojac je godinama surađivao, a Sandra je u javnost ušla upravo nastupajući uz Mileta, osobito uz hit „Šampanjac“, koji je obilježio početak njezina glazbenog puta. Nakon toga izgradila je samostalnu karijeru i postala jedna od najtraženijih pjevačica u regiji.

Godinama bez kontakta

Iako se dugo vjerovalo da imaju prijateljski odnos, prije nekoliko godina Sandra Afrika progovorila je o neugodnom iskustvu s Kitićem, zbog čega je njihov odnos zahladio. Pjevač je nakon toga iznio svoju verziju događaja, a komunikacija je potpuno prestala. Sve je, čini se, ostalo zakopano do jučer.

Trenutak koji je 'zapalio' društvene mreže

Publika je na Kitićevom koncertu doživjela neočekivani trenutak kada je, tijekom izvedbe hita „Šampanjac“, na pozornicu iznenada izašla Sandra. Dvojac se zagrlio, a atmosfera je u publici eruptirala.

Sandra Afrika je snimku objavila na TikToku uz opis: „Da se malo vratimo u 2004.“ Objava je izazvala lavinu pozitivnih komentara, a brojni obožavatelji izrazili su oduševljenje što je pomirenje konačno došlo.

