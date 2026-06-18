Osječki borac pred najvećim izazovom karijere: 'To je doživljaj koji svaki borac mora osjetiti'

Jedan od boraca koji će pred domaćom publikom nastupiti na FNC 32 priredbi u Osijeku je i Borna Bilandžić, kojem će ovo biti debi pod okriljem vodeće regionalne MMA organizacije.

Uoči velikog događaja Bilandžić nije skrivao zadovoljstvo što će prvi nastup u FNC-u odraditi upravo u svom rodnom gradu, pred navijačima koji ga prate od samih početaka.

"Osjećam se počašćeno što imam priliku nastupiti u FNC-u. Znamo o kakvoj se organizaciji radi i koliko je velika ta promocija. Kao borcu, to mi predstavlja veliku čast", rekao je Bilandžić.

Posebno je naglasio koliko mu znači činjenica da će se priredba održati upravo u Osijeku.

"Prije svega, ovo se događa u Osijeku i ja kao rođeni Osječanin imam priliku pred svojom domaćom publikom pokazati ono što radim i ono što znam. To mi daje dodatnu motivaciju", istaknuo je.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Bilandžić već ima iskustva nastupanja pred punim tribinama u svom gradu te dobro zna kakvu atmosferu može stvoriti osječka publika.

"Već sam se borio u Osijeku pred punom dvoranom. Znam kakva je to atmosfera i kakav je to doživljaj. Iskreno, volio bih da svaki borac tijekom svoje karijere doživi nešto takvo", poručio je.

Za kraj je izrazio uvjerenje da će publika i ovoga puta prirediti sjajnu atmosferu te da će subotnja večer ostati u posebnom sjećanju svim sudionicima.

"Ne sumnjam da će se i ove subote ponovno dogoditi isto. Veselim se izlasku pred domaću publiku i vjerujem da nas čeka odlična večer", zaključio je Bilandžić.