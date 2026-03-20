ISKLJUČEN IZ PROMETA

Vozač na A3 dobio 8.000 eura kazne! Policija objavila što je sve napravio

Foto: Luka Batelic/PIXSELL/ilustracija

Vozača su isključili iz prometa

20.3.2026.
11:13
Vozač teretnog vozila (46) u četvrtak poslijepodne na autocesti A3 počinio je nevjerojatnih 12 prekršaja te zaradio žestoku kaznu tešku 8.090 eura. 

Zagrebački prometni policajci zaustavili su njegov teretni automobil s priključnim vozilom, oboje novogradiških registracija te u vlasništvu trgovačkog društva, oko 14.40 sati kod naplatne postaje "Zagreb - istok".

Objavljeno što je napravio 

"Nadzorom vozila i vozača te njegovog radnog vremena odnosno podataka tahografskog zapisa i kartice vozača kojima se, sukladno Zakonu o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu bilježi radno vrijeme mobilnih radnika, utvrđeno je da je vozač počinio:

  • tri prekršaja vožnje bez umetnute kartice vozača u digitalni tahograf,
  • tri prekršaja prekoračenja dnevne vožnje do jednog sata,
  • tri prekršaja neprekinute vožnje do pola sata te
  • tri prekršaja prekoračenja osovinskog opterećenja teretnog vozila", ističe policija u priopćenju.

Dodaju da su vozača isključili iz prometa, te da će protiv njega, ali i pravne osobe izdati prekršajni nalog. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policajac otkrio zbog kojih prekršaja možete trajno ostati bez auta: 'Lako se dođe do negativnih bodova'

