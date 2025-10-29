ŽURI POLAKO /

Trebamo i li mi ovako? Slovačka će ograničiti brzinu na pločnicima, odnosit će se i na pješake

Trebamo i li mi ovako? Slovačka će ograničiti brzinu na pločnicima, odnosit će se i na pješake
×
Foto: Patricija Flikac/pixsell

Iako zakon stupa na snagu tek s početkom iduće godine, njegovi zagovornici nisu pojasnili kako ga planiraju provoditi

29.10.2025.
13:52
Hina
Patricija Flikac/pixsell
Brzo hodanje uskoro će u Slovačkoj biti ilegalno! Naime, parlament u Bratislavi u utorak poslijepodne usvojit će amandmane prometnog zakona koji će kao maksimalnu brzinu na pločnicima u urbanim sredinama ograničiti na šest kilometara na sat.

Mjera se odnosi na pješake, bicikliste, skejtere te vozače električnih ili običnih romobila – odnosno svih sudionika prometa na pločnicima, prenosi Politico.

"Cilj je pojačati sigurnost na pločnicima u pogledu sve većeg broja sudara s vozačima romobila", rekao je autor amandmana iz vladajuće stranke Smer premijera Roberta Fica.

Iako zakon stupa na snagu tek s početkom iduće godine, njegovi zagovornici nisu pojasnili kako ga planiraju provoditi.

Čovjek u prosjeku hoda brzinom od četiri do pet kilometara na sat. No, britanski Hearth Foundation piše kako je brzina od 6,4 umjerena za nekoga u odličnoj formi.

Oporba je kritizirala novi zakon, a čak je i slovačko ministarstvo unutarnjih poslova naglasilo da bi bilo primjerenije zabraniti vožnju električnih romobila na pločnicima nego uvoditi opće ograničenje brzine, dodaje Politico.

BratislavaPješaciPješačka Zona
