Trebamo i li mi ovako? Slovačka će ograničiti brzinu na pločnicima, odnosit će se i na pješake
Iako zakon stupa na snagu tek s početkom iduće godine, njegovi zagovornici nisu pojasnili kako ga planiraju provoditi
Brzo hodanje uskoro će u Slovačkoj biti ilegalno! Naime, parlament u Bratislavi u utorak poslijepodne usvojit će amandmane prometnog zakona koji će kao maksimalnu brzinu na pločnicima u urbanim sredinama ograničiti na šest kilometara na sat.
Mjera se odnosi na pješake, bicikliste, skejtere te vozače električnih ili običnih romobila – odnosno svih sudionika prometa na pločnicima, prenosi Politico.
"Cilj je pojačati sigurnost na pločnicima u pogledu sve većeg broja sudara s vozačima romobila", rekao je autor amandmana iz vladajuće stranke Smer premijera Roberta Fica.
Iako zakon stupa na snagu tek s početkom iduće godine, njegovi zagovornici nisu pojasnili kako ga planiraju provoditi.
Čovjek u prosjeku hoda brzinom od četiri do pet kilometara na sat. No, britanski Hearth Foundation piše kako je brzina od 6,4 umjerena za nekoga u odličnoj formi.
Oporba je kritizirala novi zakon, a čak je i slovačko ministarstvo unutarnjih poslova naglasilo da bi bilo primjerenije zabraniti vožnju električnih romobila na pločnicima nego uvoditi opće ograničenje brzine, dodaje Politico.