Vatreni doputovali u Dallas, a detalj s Modrićeva mobitela privukao je posebnu pozornost

Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje je očekuje prvi nastup na Svjetskom prvenstvu. Izabranici će sutra od 22 sata odmjeriti snage s Engleskom na otvaranju natjecanja koje zajednički organiziraju SAD, Meksiko i Kanada. Hrvatska na turnir dolazi kao aktualni osvajač brončane medalje iz Katara, nakon što je na prethodnom prvenstvu u Rusiji osvojila srebro.

Po dolasku reprezentacije zabilježene su brojne fotografije, a jedna od njih posebno je privukla pažnju javnosti. Na snimci se vidi kapetan Luka Modrić kako pozdravlja okupljene navijače dok u ruci drži mobitel. Upravo je detalj na njegovu uređaju izazvao velik interes na društvenim mrežama.

Naime, Modrićeva zaštitna maskica ukrašena je motivom Djevice Marije kakav je bio prikazan tijekom velikog svjetlosnog spektakla na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu prošlog ljeta. Motiv je izveden pomoću dronova koji su na nebu formirali različite religijske simbole.

Tijekom tog koncerta, nakon izvedbe pjesme „Neću izdat ja“, publika je mogla vidjeti prizore Gospe, križa, krunice i anđela oblikovane svjetlima dronova. Jedan od tih vizualnih elemenata očito je poslužio kao inspiracija za dizajn maskice koju koristi hrvatski kapetan.

Modrićeva povezanost s vjerskim simbolima nije novost. Tijekom karijere često je nosio kostobrane ukrašene religijskim motivima, ali i fotografijama članova svoje obitelji, ističući tako vrijednosti koje su mu važne i izvan nogometnog terena.