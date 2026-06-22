Potvrđena katastrofa u Kataru, stručnjaci u strahu: Ova eksplozija mogla bi 'odjeknuti' do Europe

QatarEnergy, najveći svjetski proizvođač ukapljenog prirodnog plina (LNG), potvrdio je da su se tijekom početka rada u njegovu industrijskom gradu Ras Laffan dogodili eksplozija i požar u pripadajućem plinskom postrojenju Barzan.

"Incident se dogodio u večernjim satima nedjelje, 21. lipnja. Timovi za hitne intervencije odmah su raspoređeni kako bi obuzdali požar, koji je sada pod kontrolom. QatarEnergy će nastaviti komunicirati najnovije dostupne informacije", navode.

Ministarstvo unutarnjih poslova Katara nadopunilo je informaciju QatarEnergyja izvješćem u kojem se navodi da su prilikom eksplozije u Ras Laffanu ozlijeđena 54 radnika, a 18 ih se zasad vodi kao nestalo.

"Međunarodna skupina za traganje i spašavanje Katara te Snage unutarnje sigurnosti (Lekhwiya), u suradnji s timovima civilne zaštite, provode operacije potrage za nestalima", poručilo je katarsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Navode da je incident u Ras Laffanu uzrokovan tehničkim kvarom, da je prijavljen niz ozljeda radnika te da nijedno curenje iz instalacija nije predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti.

MOSSAD FALSE FLAG IN QATAR 🚨🚨



Qatar’s Interior Ministry reports a massive internal explosion at a strategic industrial zone in Ras Laffan.



Israel is already blaming Iran. pic.twitter.com/b4QDYRABVJ — Parody Jeff (@Parodyjeffx) June 21, 2026

Teška oštećenja

Zasad se ne zna je li eksplozija povezana s LNG postrojenjem QatarEnergyja i kakav bi utjecaj mogla ostvariti na očekivani oporavak katarskog izvoza LNG-a u Europu i na druga tržišta, piše njemački poslovni dnevnik Handelsblatt.

"Plinska elektrana Barzan opskrbljuje domaću industriju i proizvodnju električne energije. Nije jasno hoće li to utjecati na proizvodnju LNG-a. Katar, drugi najveći svjetski izvoznik LNG-a prije rata, zaustavio je proizvodnju LNG-a na početku sukoba između SAD-a i Irana", podsjeća Handelsblatt.

Industrijski grad Ras Laffan smješten je oko 80 km sjeverno od Dohe i raspolaže najvećim svjetskim postrojenjem za izvoz LNG-a, koje podmiruje oko petine globalne ponude. U ožujku ove godine, kada je odgovor Teherana na zračne udare SAD-a i Izraela na Iran eskalirao gađanjem ciljeva neprijatelja u zaljevskim državama, Katar je objavio da su pogođena i postrojenja u Ras Laffanu, koja su pretrpjela značajnu štetu od iranskih projektila.

Nakon iranskih udara na Ras Laffan u ožujku izvršni direktor QatarEnergyja, Saad al-Kaabi, kazao je za Reuters da će popravak postrojenja trajati tri do pet godina. Agencija navodi da je nakon eskalacije rata u Perzijskom zaljevu QatarEnergy evakuirao oko deset tisuća radnika s offshore platformi i postrojenja za preradu na kopnu.