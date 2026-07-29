Pitali smo vas 'što su vas naučili vaše bake i djedovi': Vaši odgovori su nas ganuli

Bake i djedovi imaju posebno mjesto u srcu gotovo svakog djeteta. Za njih su vezane uspomene na bezbrižno djetinjstvo, zagrljaje, zajedničke trenutke i male životne lekcije koje ostaju s nama cijeli život. Čak i kada više nisu među nama, njihove riječi, mudrost i vrijednosti nastavljaju živjeti kroz nas.

Oni, također, imaju svoj dan, Svjetski dan baka i djedova, koji se obilježio 26. srpnja. Tim povodom pitali smo čitatelje RTL-ovog portala Net.hr na Facebooku: "Što su vas naučili vaše bake i djedovi?". Njihovi odgovori dirljivi su podsjetnik na to koliko su bake i djedovi oblikovali naše odrastanje i ostavili neizbrisiv trag u našim životima.

"Sve one životne vrijednosti koje danas ne vrijede, nažalost", napisala je Marija.

"Moji dragi, nažalost pokojni djed Petar i baka Kristina s kojima sam odrasla naučili su me temeljne životne vrijednosti. Poštenje, ljubav prema ljudima i domaćim životinjama, usadili su mi radne navike i vjeru u Boga i dobre ljude. Hvala im od srca", istaknula je Anica.

"Učila me moja baka kako biti dobar čovjek i da sam jedan djelić nje, bila bih najbolja", kazala je Helena.

'Baka mi je bila najbolja prijateljica'

"Da je raditi zabavno i korisno. I da tvoj osjećaj ljubavi prema drugima je važniji, nego njihova ljubav prema tebi. Da u životu ne pregaziš svoje principe, jer će te to unesrećiti više nego išta drugo", napisala je Maja-Natalija.

"Mene je baka od oca odgojila. Naučila me svemu i svačemu. Rekla je da uživam u životu maksimalno. Kad se udam da ću tada sve naučiti. Moja baka je meni bila prijateljica najbolja. O momcima smo nas dvije pričale. I tu mi je dala brojne savjete! Hvala joj za sve", rekla je Željka.

"Jako puno. Pokazala je svojim primjerom kako se živi. Puna mudrosti i znanja bez osnove škole. Njoj nije trebala diploma, imala je onu pravu životnu. Uvijek je govorila 'U Boga se uzdaj i svega će biti'. Tako je bilo i bit će barem u mom životu i mojoj obitelji", istaknula je Nevenka.

"Najviše to da budeš pristojna, vrijedna pobožna i ne oskudno odjevena", dala je do znanja Adriana.

"Moje najdraže bake, poštivanju, strpljenju, ljubavi, svim pozitivnim stvarima za koje današnja djeca ne žele ni čuti", kazala je Mandica.

'Volim svoju baku i djeda kao da su sa mnom'

"Ne sudi nikom, nisi bog.", kratak i jasan je bio Matija.

"Pristojnosti, poštivanju starijih, pomoći ljudima u nesreći ili potrebi, čuvanju stečene imovine, iskrenosti, stalnom učenju... Volim svoju baku i djeda kao da su sa mnom", napisala je Vesna.

"Dobroti, a prvenstveno poštenju, mada je to nekad bilo na diku i ponos, a danas te vrijednosti malo znače, nažalost", istaknula je Anita.

Ipak, misu svi imali tu sreću u životu da im baka i djed budu dobre i brižne osobe, poput Nine, a par čitatelja požalilo se da su od njih dobivali samo batine.

"Ljubavi, poštenju, empatiji, suradnji, kompromisu. To govorim za svog pokojnog neprežaljenog djeda. Baka je isto pokojna, ali se za nju to ne bi moglo reći. Nažalost", otkrila je Nina.

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