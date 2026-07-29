Muškarac uočio sumnjiv predmet uz obalu: Odmah su zatvorili pješčanu plažu!

Na plaži Kariani u grčkoj općini Pangaio pronađen je predmet za koji se sumnja da je protutenkovska mina, i to svega desetak centimetara od obale.

Sumnjivo streljivo u utorak poslijepodne uočio je građanin, koji je o tome obavijestio lučke vlasti. Kako piše Protothema, nadležne službe odmah su izašle na teren kako bi procijenile situaciju.

Predmet je pronađen na pješčanom morskom dnu u neposrednoj blizini obale, na području koje je tijekom ljeta popularno među kupačima. Utvrđeno je da je oksidirao, no opasnost se zasad ne može isključiti.

Područje je zato odmah označeno i osigurano kako bi se spriječio pristup kupačima i prolaznicima.

Lučka uprava u Kavali o svemu je obavijestila nadležnu vojnu službu, koja će utvrditi o kakvom je streljivu riječ te ga sigurno ukloniti ili neutralizirati.