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ŠOK U GRČKOJ /

Muškarac uočio sumnjiv predmet uz obalu: Odmah su zatvorili pješčanu plažu!

Muškarac uočio sumnjiv predmet uz obalu: Odmah su zatvorili pješčanu plažu!
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Foto: Manfred Segerer/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Područje je odmah osigurano kako bi se spriječio pristup kupačima i prolaznicima

29.7.2026.
14:35
Jaga Komazec
Manfred Segerer/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Na plaži Kariani u grčkoj općini Pangaio pronađen je predmet za koji se sumnja da je protutenkovska mina, i to svega desetak centimetara od obale.

Sumnjivo streljivo u utorak poslijepodne uočio je građanin, koji je o tome obavijestio lučke vlasti. Kako piše Protothema, nadležne službe odmah su izašle na teren kako bi procijenile situaciju.

Predmet je pronađen na pješčanom morskom dnu u neposrednoj blizini obale, na području koje je tijekom ljeta popularno među kupačima. Utvrđeno je da je oksidirao, no opasnost se zasad ne može isključiti.

Područje je zato odmah označeno i osigurano kako bi se spriječio pristup kupačima i prolaznicima.

Lučka uprava u Kavali o svemu je obavijestila nadležnu vojnu službu, koja će utvrditi o kakvom je streljivu riječ te ga sigurno ukloniti ili neutralizirati.

PlažaGrčkaProtutenkovska MinaPješčana PlažaLučka Uprava
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