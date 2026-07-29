Velika kriza trese Njemačku! Gigant najavio otkaze, a onda je masa izašla na ulice

Tisuće Audijevih radnika u srijedu su prosvjedovale protiv mogućeg zatvaranja tvornice tog njemačkog proizvođača automobila u Neckarsulmu.

Audijeva matična tvrtka Volkswagen provodi restrukturiranje za koje se očekuje da će rezultirati desecima tisuća otpuštanja. Prosvjed u Neckarsulmu dogodio se usporedno s najavom BMW-a da će također ukinuti nekoliko tisuća radnih mjesta.

Riječ je o najnovijem udarcu za radnike njemačke automobilske industrije, koju su na rezove prisilili visoki troškovi, sve snažnija kineska konkurencija i američke carine.

"Strahujemo od zatvaranja tvornica i ugrožavanja naše budućnosti", rekao je Audijev radnik Melih Cevlik na prosvjedu u Neckarsulmu. Prema procjenama radničkog vijeća, na demonstracijama se okupilo oko šest tisuća ljudi.

Radnici traže jasnije informacije od Volkswagena. Njegov izvršni direktor Oliver Blume ranije je upozorio da je Neckarsulm među četiri njemačka pogona koji bi se mogli zatvoriti nakon 2030. godine, ako se ne pronađe drugo rješenje.

Kriza proizvođača

Blume nastoji izbjeći zatvaranje tvornica predlažući alternative koje uključuju partnerstva s obrambenim sektorom i proizvodnju Volkswagenovih kineskih modela, trenutačno nedostupnih za prodaju u Europi, u nedovoljno iskorištenim pogonima diljem Njemačke.

Na lokaciji u Neckarsulmu zaposleno je oko 15 tisuća ljudi. Taj pogon proizvodi Audijeve modele A5, A6 i A8 te u manjim serijama potpuno električni Audi e-tron GT.

Lokalni gradonačelnik Steffen Hertwig upozorio je da bi zatvaranje pogona u Neckarsulmu imalo dalekosežne posljedice za jugozapadnu saveznu pokrajinu Baden-Württemberg, tradicionalnu automobilsku regiju u kojoj su pod pritiskom i Mercedes-Benz, Porsche te Bosch.