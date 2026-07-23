Nazvala je kćer po svekrvi, a sada se gorko kaje: 'Je li prekasno da ga promijenimo?'

Odabir imena za dijete za mnoge je roditelje jedan od prvih velikih izazova. Dok se neki parovi odlučuju za tradicionalna imena ili prate popise najpopularnijih, drugi inspiraciju traže u obiteljskoj povijesti. No, što se dogodi kada ta odluka, donesena iz najboljih namjera, nakon nekog vremena postane izvor kajanja? Upravo se to dogodilo jednoj majci koja je dva mjeseca nakon poroda shvatila da je možda pogriješila.

Dva mjeseca kajanja i obiteljska drama

Jedna majka i njezin suprug našli su se pred slatkim mukama, birajući između dva imena za svoju kćer. Jedno je bilo u čast suprugove pokojne majke, a drugo ime koje se jednostavno sviđalo majci. Na kraju su se odlučili za obiteljsku tradiciju.

"Imam problem s kajanjem zbog imena. Dugo smo se premišljali i na kraju odabrali ime Elizabeth po suprugovoj majci koja je preminula prije nekoliko godina", započela je svoju priču na forumu Reddit. "No, otkad smo je donijeli kući, stalno je želim zvati Emma i taj osjećaj ne prolazi. Upravo je navršila dva mjeseca."

Da stvar bude složenija, majka osjeća i grižnju savjesti jer je ime Elizabeth željela i njezina sestra za svoju buduću kćer. Iako su o tome razgovarale, i dalje se osjeća loše što ga je "uzela". Njezin suprug, s druge strane, smatra da bi promjena imena u ovoj fazi bila neugodna. "Je li prekasno da ga promijenimo? Moj muž misli da je to sada više sramotno nego bilo što drugo", napisala je u očaju.

Savjeti s interneta i moguća rješenja

Njezina objava privukla je desetke komentara drugih roditelja koji su ponudili savjete i podršku. Mnogi su se složili da nije kasno za promjenu te da je sreća roditelja i djeteta najvažnija.

"Zašto je ne biste nazvali Emma Elizabeth? Mislim da nije prekasno!" predložio je jedan korisnik. Drugi se nadovezao: "Nazovite je Emma Elizabeth. Ako ima srednje ime koje želite zadržati, neka bude Emma Elizabeth. Ja imam dva srednja imena, uvijek je bilo fora i nikad problem s papirologijom."

Neki su ponudili i kreativno rješenje koje ne zahtijeva službene promjene: "Samo je zovite Emma kao nadimak za Elizabeth. Elizabeth ima milijun nadimaka, od kojih su mnogi prilično neuobičajeni. Kći moje prijateljice zove se 'Lila', skraćeno od Elizabeth."

Žaljenje zbog imena nije rijetkost

Priča ove majke, iako osobna, zapravo oslikava dilemu s kojom se suočavaju mnogi roditelji. Istraživanja pokazuju da njezino iskustvo nije usamljeno. Prema jednoj britanskoj studiji, čak svaki peti roditelj požali zbog imena koje je dao djetetu. Najčešći razlozi su osjećaj da je ime postalo previše obično ili da jednostavno ne odgovara osobnosti djeteta.

Psiholozi ističu da je odabir imena jedan od prvih i najvažnijih roditeljskih činova, jer ono može utjecati na to kako drugi doživljavaju osobu, pa čak i na njezin životni put. Davanje imena po članu obitelji, kao u slučaju ove majke, može ojačati obiteljske veze, ali ponekad stvara pritisak koji zasjeni osobne želje roditelja.

U Hrvatskoj su, prema podacima za 2025. godinu, i dalje popularna tradicionalna i kratka imena poput Luke i Jakova za dječake te Nike i Mije za djevojčice. To pokazuje sklonost roditelja prema provjerenim, međunarodno prepoznatljivim imenima. Ipak, stručnjaci savjetuju da se prilikom odabira uzme u obzir kako ime zvuči uz prezime, koji su mogući nadimci te je li lako izgovorljivo.

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