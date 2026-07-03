Jedno pitanje promijenilo je sve što je znala o obitelji: 'Ono što me boljelo bila je tajna'

Amerikanka Diana Hochberg iz savezne države Floride cijeli je život živjela u uvjerenju da joj je biološka majka preminula dok je bila još dijete.To uvjerenje pratilo ju je desetljećima, sve dok jedna naizgled usputna rečenica nije pokrenula niz događaja koji su u potpunosti promijenili njezino razumijevanje vlastitog podrijetla.

Do preokreta je došlo tijekom razgovora s obiteljskim prijateljem Mannyjem, koji ju je upitao bi li željela pomoć u potrazi za svojom majkom. Pitanje ju je u prvi mah zbunilo jer je smatrala da o toj temi više nema što istraživati. Međutim, upravo je taj trenutak otvorio prostor sumnji i potaknuo potragu za odgovorima, piše The Sun.

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Posvojenje i trgovina djecom

Kako je počela istraživati vlastitu prošlost, Diana je došla do saznanja da okolnosti njezina djetinjstva nisu bile onakve kakvima ih je do tada smatrala. Utvrdila je da je posvojena te da postoje ozbiljne naznake kako je njezino posvojenje bilo povezano s nezakonitim praksama, odnosno s tzv. crnim tržištem beba, koje je u određenim razdobljima funkcioniralo izvan zakonskih okvira.

"Saznati da sam posvojena bilo je jedno, ali otkriti da ne postoji vjerodostojna dokumentacija o mom rođenju bilo je nešto sasvim drugo. Bila sam šokirana", izjavila je Diana opisujući trenutak u kojem je shvatila razmjere nepoznanica u vlastitom identitetu. Istodobno je naglasila kako to otkriće nije promijenilo njezin odnos prema posvojiteljima.

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"Ono što me boljelo bila je tajna. Kako sam se sve više informirala o trgovini djecom, prestala sam se fokusirati na ljude koji su me odgojili i više na sustav koji je to omogućio", pojasnila je.

U daljnjoj potrazi nailazila je na brojne nedosljednosti i prepreke. Dokumentacija koja bi trebala razjasniti njezino podrijetlo bila je nepotpuna, a dio članova šire obitelji izbjegavao je razgovor o toj temi, upućujući je na odvjetnike ili odbijajući dati konkretne odgovore. Takvo ponašanje dodatno je učvrstilo njezine sumnje da se iza svega krije složenija i problematična priča.

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Saznanje o biološkoj majci

Kasnije je, putem poznanika iz Kanade, došla do informacija o mladoj djevojci Donni, koja je kao 17-godišnjakinja nakon poroda sudjelovala u tajnom dogovoru vezanom uz posvojenje. "Nemam pojma koliko je novca dobila za mene", izjavila je Diana, ističući kako, prema dostupnim informacijama, njezini posvojitelji nisu nužno bili svjesni nezakonite pozadine postupka.

U razdoblju od 1940-ih do 1960-ih godina prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama djelovale su brojne ilegalne mreže posvajanja. U takvim su se slučajevima posrednici često financijski okoristili, dok su posvojenja formalno prikazivana kao zakonita, uz krivotvorenu ili nepotpunu dokumentaciju, a posvojitelji su vjerovali da prolaze uobičajenu proceduru.

Nakon dugotrajne potrage, Diana je uspjela pronaći svoju biološku obitelj. Od braće i sestara doznala je da je njezina biološka majka preminula u 30. godini života. "Samo bih voljela da sam imala priliku upoznati je. Kada sam to saznala, svijet mi se okrenuo naglavačke, ali hvala Bogu, barem znam istinu", zaključuje Diana.

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