Mislili su da su samo kolege, a onda ih je zatekla istina: 'Još uvijek sam u šoku'

Nathan Boos i Bob Degaro radili su u istoj tvrtki za prijevoz nekoliko godina prije nego su otkrili da su zapravo povezani. I to ne bilo kako, nego najbliže.

Amerikanac Nathan oduvijek je znao da je posvojen, no nije znao tko su mu biološki roditelji. Njegovi posvojitelji znali su tko su mu biološki roditelji, ali mu nisu rekli jer ih on nije pitao. No žena koja ga je posvojila otkrila je jednog dana da je Nathan na Facebooku prijatelj sa svojim biološkim ocem.

Pokazala mu je profil njegovog kolege s posla Boba i rekla mu da mu je to biološki otac. Nathan i Bob već su se dobro poznavali jer su već nekoliko godina radili zajedno. Bob je u razgovoru za CBS ispričao kako je dobio poruku od Nathana na Facebooku. Pitao ga je zna li tko mu je biološka majka, a Bob mu je odgovorio da se radi o njegovoj bivšoj supruzi.

Dali posvojiti zbog financija

Bob je s bivšom suprugom imao dvoje djece, ali je Nathana dao na posvajenje jer nisu imali mogućnost financijskog uzdržavanja djece. Upali su u novčene probleme.

"U to vrijeme nisam bio baš najbolji otac, njegova biološka majka je odabrala posvojitelje. Mislim da su bili nekako povezani, daleki rođaci, ali nisam to znao. Još uvijek mi je to šok, ima dana kad nisam siguran što točno reći ili kako se ponašati. On je moj sin, ali nismo imali tu povezanost tijekom odrastanja, postali smo poslovni partneri prije nego što smo saznali", ispričao je Bob.

Nathan je rekao da ovo otkriće i za njega još uvijek veliki šok i iznenađenje. Kaže da činjenicu da je muškarac s kojim je radio dvije godine njegov biološki otac prihvaća "polako dan po dan".

