Pravobraniteljica ima važnu poruku za djecu i odrasle: 'Budite tu jedni za druge'

Pravobraniteljica za djecu uputila je povodom zadnjeg dana nastave javno pismo djeci i odraslima. U nastavku ga prenosimo u cijelosti.

''Draga djeco,

još jedna školska godina je za vama. Godina u kojoj ste savladali nova znanja, usvojili nove vještine i imali prilike bolje istražiti svijet oko vas. Vjerujem da ste i ove godine sklapali nova prijateljstva i jačali ona stara, da ste gradili dobre odnose s vašim učiteljicama i učiteljima, nastavnicama i nastavnicima i stvarali uspomene kojih ćete se uvijek rado sjećati.

Pred vama je zaslužena pauza od školskih obveza i vrijeme za odmor. Iskoriste ga najbolje što možete. Odmarajte. Družite se. Igrajte se. Čitajte. Budite znatiželjni i otvoreni za nova životna iskustva.

Neka vam odmor od škole ne bude odmor od prijatelja – ostanite u kontaktu. Online komunikaciju održavajte kada ste udaljeni jedni od drugih. Što je više moguće družite se uživo, povežite se i stvarajte nezaboravne uspomene koje ćete prepričavati kada se vratite u školske klupe. Budite tu jedni za druge.

Budite sigurni…

u prometu – koristite kacigu za vrijeme vožnje (biciklom, romobilom, koturaljkama i sl.) i nemojte voziti električne romobile, mopede, motocikle, automobile i druga motorna vozila prije nego steknete zakonske uvjete! Nemojte autostopirati.

Foto: Magnific

na plažama i kupalištima – kupajte se na označenim plažama i kupalištima pod nadzorom spasilaca. Ne skačite s mjesta koja nisu uređena za skakanje ili je skakanje zabranjeno. Ne ulazite u vodu zagrijani. Vodite računa o zaštiti od sunca, pijte dovoljno tekućine i slušajte preporuke stručnjaka.

u online okruženju - vodite računa da sve što radite online ostavlja trag. Ne dijelite osobne podatke ni s kim (lokaciju na kojoj se nalazite, lozinke profila, dokumente i sl.). Ne razgovarajte s osobama koje ne poznajete. Poštujte druge i budite pristojni. Vodite računa o osjećajima drugih i nemojte pisati ništa što ne biste željeli da vama pišu. Uzmite time out od ekrana - i pronađite aktivnosti u kojima ćete se družiti s drugom djecom. Tako ćete se bolje povezati.

Ako vas muči neki problem, razgovarajte s osobom od povjerenja i zatražite podršku. U bilo kojem trenutku, za bilo koji problem, možete se obratiti i nama'', piše Tatjana Katkić Stanić djeci.

''Ne ostavljajte djecu bez nadzora''

''Dragi odrasli,

s ljetnim mjesecima dolaze novi izazovi u zaštiti djece. Naša je odgovornost i obveza pobrinuti se da slobodno vrijeme provedu u sigurnom okruženju.

Osigurajmo djeci kvalitetne sadržaje za provođenje slobodnog vremena. Važno je ne ostaviti djecu bez nadzora. Lokalne zajednice pozivamo da osiguraju besplatne i priuštive sportske, kulturne, zabavne i druge sadržaje za djecu, posebno za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog statusa, djecu u sustavu socijalne skrbi i djecu s teškoćama u razvoju. Ni jedno dijete ne bi trebalo ostati bez prilike da kvalitetno provodi ljetne praznike.

Igraonice, igrališta, ljetni kampovi i dr. moraju biti apsolutno sigurni za djecu! Pozivamo organizatore i vlasnike da vode računa o osobama koje angažiraju za čuvanje i rad s djecom – provjeravajte jesu li pravomoćno osuđivani za kaznena djela na štetu djece i vodi li se protiv njih kazneni postupak!

Parkovi i javne površine za djecu trebaju biti uređeni. Apeliramo na lokalne zajednice da vode računa o sigurnosti i uređenju javnih površina. Javne površine trebaju biti adekvatno osvijetljene, a parkovi ograđeni.

Foto: Magnific

Prometna povezanost i organizirani prijevoz ne smije stati za vrijeme ljetnih mjeseci. Djeci treba siguran dnevni prijevoz i povezanost, posebno u manjim i ruralnim sredinama. Pozivamo sve na poseban oprez u prometu; vozite djecu u provjerenim i sigurnim autosjedalicama, vežite pojaseve, usporite na autocestama i budite strpljivi u prometu. Nikada niti na jednu sekundu ne ostavljajte djecu samu u automobilima i drugim prijevoznim sredstvima.

Brojna će djeca ovoga ljeta raditi. Apeliramo na poslodavce da poštuju dobnu granicu dječjeg rada (djeci mlađoj od 15 godina i djeci starijoj od 15 godina koja pohađaju osnovnu školu zabranjen je rad) i vode računa o zabrani rada maloljetnika na određenim poslovima. Osigurajte nadzor maloljetnicima na onim poslovima koji to zahtijevaju. Radno okruženje za djecu mora biti sigurno: djeca moraju imati dnevni i tjedni odmor, ne smiju raditi noću ili prekovremeno i trebaju biti plaćena za svoj rad – uz obveznu prijavu. Svaki oblik rada koji je štetan za djecu bez odgode treba prijaviti inspekciji rada.

Budite odgovorni u zaštiti djece – osnažite ih u njihovim pravima, informirajte ih o dostupnim aktivnostima i razgovarajte o mogućim opasnostima u stvarnom i digitalnom svijetu. Postavite jasna pravila i pratite što se događa među djecom.

Budimo im podrška.

Sretni, sigurni i ispunjeni praznici svima!'', piše pravobraniteljica obraćajući se roditeljima i odraslima.

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