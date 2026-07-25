Roditelji dobili opomenu i ozbiljno upozorenje zbog buke: 'Taj tko se žalio ne voli djecu'

Roditelji u jednom engleskom gradiću ostali su u šoku nakon što su primili službena pisma upozorenja u kojima ih se optužuje za "antisocijalno ponašanje" jer su s kućnog praga pozivali djecu na večeru. Uprava za stanovanje zaprijetila im je i postavljanjem uređaja za praćenje buke.

'Ovo je potpuno ludo'

Obitelji koje žive u naselju Viscount Close u Pinchbecku, u Lincolnshireu, primile su dopise stambene udruge Amplius u kojima ih se upozorava da smanje buku. Pritužba je, naime, uslijedila nakon što je netko od susjeda prijavio roditelje jer su dozivali djecu da se vrate kući s obližnje livade na kojoj su se igrala.

U pismu upućenom roditeljima, Amplius navodi: "Prijava se odnosi na vikanje na zajedničkoj površini, pozivanje djece da uđu unutra nakon igre, a navodi se da se to događa u različito doba dana, uključujući dan i večer". Iz udruge su poručili kako ozbiljno shvaćaju pritužbe na buku te su upozorili stanare da bi u budućnosti "mogli organizirati praćenje buke".

Lokalni stanovnici su, kako prenosi Mirror, ovu pritužbu prozvali "apsolutno ludom" i "smiješnom", ističući kako djeca jednostavno uživaju u igri na otvorenom. Baka Susan Coleman (53) izjavila je: "Djeca se igraju vani, a danas je to prava rijetkost. Obično su zatvorena unutra, igraju videoigre ili su na mobitelima. Jedna od mojih prijateljica dobila je pismo od Ampliusa u kojem stoji da se netko žalio jer zove svoju djecu unutra, što je pomalo blesavo."

Dodala je kako roditelji oduvijek pozivaju djecu na večeru ili spavanje. "Zašto je to sada problem? Travnata površina na kojoj se djeca igraju udaljena je samo nekoliko metara od ulaznih vrata, tako da roditelji ne moraju ni vikati preglasno. Žaliti se na to je suludo."

Granica između dječje igre i remećenja mira

I drugi roditelji dijele nevjericu. Majka Natasha Saggs (38), čija kći također koristi zajedničku površinu za igru, rekla je kako je pozivanje na večeru normalan dio obiteljskog života. "Dobivamo prigovore ako su djeca previše na društvenim mrežama i unutra na tabletima. A sada je problem i kad ih dozivamo jer su vani.", istaknula je.

Otac dvoje djece, James (38), kaže da se pozivi na večeru obično čuju oko 18 sati, ali to velikoj većini stanara ne smeta. "Čujemo povremeno kako roditelji zovu djecu, ali to je jedva primjetno i sigurno ne zaslužuje pritužbu za buku. Sve su to djeca osnovnoškolske dobi. Tko god se žalio, očito ne voli djecu", zaključio je.

Iz tvrtke Amplius, koja upravlja s više od 40.000 domova, potvrdili su da pritužba spada pod njihovu politiku "antisocijalnog ponašanja" te da su ponudili podnositelju pritužbe korištenje aplikacije za snimanje buke kako bi prikupili dokaze.

Kako je to regulirano u Hrvatskoj?

Iako se ovaj slučaj iz Engleske čini ekstreman, susjedski sporovi zbog buke nisu rijetkost ni u Hrvatskoj. Ključan dokument koji regulira ova pitanja je Pravilnik o kućnom redu u zgradama, koji je na snagu stupio u lipnju 2025. godine. On donosi preciznije odredbe o dopuštenoj razini buke i vremenskim razdobljima kućnog mira.

Novi pravilnik precizno definira razdoblja dnevnog i noćnog odmora, poznatija kao "kućni mir". Radnim danom to je vrijeme od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati ujutro.

Vikendom i blagdanima razdoblje dnevnog odmora je od 13 do 17 sati, a noćnog od 22 do 9 sati. Tijekom tih razdoblja buka bi trebala biti ograničena tako da se ne čuje izvan stana ili prostorije u kojoj nastaje. Za kršenje kućnog reda suvlasnici zgrade mogu u međuvlasnički ugovor unijeti i odredbe o novčanim kaznama, koje se mogu kretati od 50 do 500 eura.

Dok zakonski okviri poput Zakona o zaštiti od buke imaju za cilj sprječavanje štetnih učinaka na zdravlje, stručnjaci i institucije poput UNICEF-a upozoravaju da buka posebno negativno utječe na djecu, njihov san, koncentraciju i učenje. No, slučajevi poput ovog otvaraju širu raspravu o toleranciji i ravnoteži između prava na miran život i zvukova koji čine svakodnevicu jedne zajednice.

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