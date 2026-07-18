Izdana je zabrana, ali zdravstveni stručnjaci upozoravaju: 'I dalje su ključni roditelji'

Roditelje se poziva da obrate posebnu pozornost na napitke koje konzumiraju njihova djeca, nakon što je u Hrvatskoj i Engleskoj potvrđena zabrana prodaje energetskih pića s visokim udjelom kofeina mlaima. Ovi potezi uslijedili su zbog sve veće zabrinutosti oko potencijalnih zdravstvenih posljedica povezanih s njihovom redovitom konzumacijom.

Hrvatska i Engleska uvele zabrane

Hrvatski sabor je nedavno izglasao izmjene Zakona o trgovini, kojima se zabranjuje prodaja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina. Prema novim pravilima, prodavači su obvezni zatražiti osobni dokument ako sumnjaju da je kupac maloljetan. Sličan korak poduzela je i Engleska, gdje će od travnja 2027. godine biti zabranjena prodaja ovih pića mlađima od 16 godina. Restrikcije se odnose na pića koja sadrže više od 150 mg kofeina po litri, a primjenjivat će se u svim maloprodajnim objektima, uključujući trgovine i automate. Ove mjere donesene su s ciljem zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja djece i adolescenata.

Mnogi veliki trgovački lanci i prije zakonske regulative imali su vlastite dobrovoljne politike kojima su ograničavali prodaju energetskih pića maloljetnicima, no novi zakoni sada tu praksu čine obveznom za sve. Prema podacima britanske vlade, procjenjuje se da oko 100.000 djece u Engleskoj svakodnevno konzumira barem jedno energetsko piće s visokim udjelom kofeina.

Koji su zdravstveni rizici za djecu i mlade?

Stručnjaci već godinama upozoravaju na opasnosti koje vrebaju iz limenki popularnih energetskih napitaka. Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), prekomjerna konzumacija kofeina može izazvati niz neželjenih posljedica. Među njima su poteškoće sa spavanjem ili nekvalitetan san, pojačan osjećaj tjeskobe i nervoze, te nagle promjene raspoloženja i razdražljivost.

Česte su i glavobolje, osjećaj nemira i drhtavice, a u ozbiljnijim slučajevima može doći do ubrzanog ili nepravilnog rada srca, poznatog kao srčane palpitacije.

Dugoročno, može se razviti i ovisnost o kofeinu, što dovodi do apstinencijskih simptoma poput umora i glavobolje kada se pića prestanu konzumirati. Vladini dokazi također povezuju redovitu konzumaciju ovih pića s lošijom koncentracijom i smanjenim obrazovnim ishodima kod djece.

Zašto je kofein opasniji za mlade?

Djeca i adolescenti osjetljiviji su na učinke kofeina od odraslih zbog svoje manje tjelesne mase i činjenice da su im mozak i tijelo još uvijek u fazi razvoja. Stručnjaci ističu da čak i manje količine kofeina mogu imati značajan utjecaj na njihovo zdravlje. Osim kofeina, problem predstavlja i visok udio šećera koji se nalazi u mnogim energetskim pićima, iako postoje i verzije bez šećera.

Redovita konzumacija zaslađenih napitaka izravno se povezuje s povećanim rizikom od pretilosti, kvarenja zubi te razvoja dijabetesa tipa dva kasnije u životu.

Europski trend zaštite mladih

Zabrane u Hrvatskoj i Engleskoj dio su šireg europskog trenda pooštravanja propisa. Nekoliko zemalja Europske unije već je uvelo slična ograničenja prodaje energetskih pića maloljetnicima, uključujući Litvu, Latviju, Poljsku i Rumunjsku. Ovim se zemljama planiraju pridružiti i druge, poput Španjolske, što ukazuje na rastuću svijest o potrebi zaštite zdravlja najmlađih od potencijalno štetnih proizvoda.

Iako su zakonske zabrane važan korak, zdravstveni stručnjaci naglašavaju da roditelji i dalje imaju ključnu ulogu. Preporučuje se da provjeravaju deklaracije na proizvodima, posebno oznake poput "Visok sadržaj kofeina. Ne preporučuje se djeci". Razumijevanje učinaka kofeina i otvoren razgovor s djecom mogu pomoći obiteljima da donesu informirane odluke puno prije nastanka problema.

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