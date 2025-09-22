Sanja Milanović pomela New York odjevnom kombinacijom po posljednjim kriku mode
Vječne točkice ponovno su zauzele sam vrh trendova
Predsjednik Republike Zoran Milanović, sa suprugom prof. dr. sc. Sanjom Musić Milanović, ovog se vikenda susreo s Hrvatima koji žive u New Yorku. U nedjelju su posjetili Hrvatski centar u župi svetih Ćirila i Metoda i svetog Rafaela te prisustvovali misi. Danas Predsjednik prisustvuje sastanku povodom obilježavanja 80. obljetnice UN-a.
Modno usklađeni
Prva dama u nedjelju je odabrala ženstvenu plavu haljinu A-kroja s razigranom plavom jaknom cvjetnog motiva i usklađenim plavim cipelama na petu, dok je predsjednik nosio plavu kravatu koja paše uz njezinu haljinu.
Prva dama oduševila u trendi točkastom izdanju u New Yorku
Sanja Musić Milanović ponovno je privukla pažnju svojim sofisticiranim i trendi modnim izdanjem tijekom susreta s Hrvatima u New Yorku. Poznata po nenametljivom, promišljenom i uvijek elegantnom stilu, Prva dama ovoga je puta zablistala u upečatljivom outfitu kojim je dominirao točkasti uzorak: veliki modni povratnik ovog ljeta. Vječne točkice ponovno su zauzele sam vrh trendova, zamijenivši životinjske uzorke i potvrdile status bezvremenskog klasika koji se lako uklapa u različite stilove.
Svoj stajling Sanja Musić Milanović upotpunila je decentnom šminkom, crvenim ružem koji joj je postao zaštitni znak, te jednostavnom, valovitom, ali elegantnom frizurom.
Podsjetimo, Milanović i supruga borave u New Yorku povodom 80. zasjedanja Opće skupštine UN-a. Danas će Milanović sudjelovati na Međunarodnoj konferenciji o mirnom rješenju palestinskog pitanja, dok je njegovo obraćanje na Općoj skupštini predviđeno za srijedu.
