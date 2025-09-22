Hollywoodski glumac Steven Seagal: 'Volim srpsku hranu i planiram dobiti srpsku osobnu iskaznicu'

Hollywoodski glumac Steven Seagal (73) ponovno je u Srbiji. Dok u Beogradu snima film „Order of the Dragon“, obišao je i Vrnjačku Banju, gdje planira kupiti nekretninu.

Mještani su ga prepoznavali i zaustavljali kako bi se fotografirali s njim. Jedna mještanka komentirala je za Kurir: „Onaj što se bije po televiziji, je’l to taj? To je onaj glumac, Steven Seagal, taj!“

Foto: Profimedia

Seagal već posjeduje srpsku putovnicu, a sada namjerava dobiti i osobnu iskaznicu s adresom u Vrnjačkoj Banji. „Nadam se da ću dio vremena provoditi ovdje. Volim srpsku hranu, a ovo mjesto okruženo planinama i čistim zrakom privlači ljude iz cijelog svijeta. Zato i ja želim ovdje uživati“, rekao je glumac.

Predsjednik općine Vrnjačka Banja, Boban Đurović, istaknuo je da je Seagal dobro informiran: „Pokušali smo mu pokazati sve što imamo, ali on je već znao gotovo sve. Nadamo se da ćemo ga uskoro vidjeti kao našeg sugrađanina, barem dio godine.“

Foto: Alexey Druzhinin

Podsjećamo, Seagal u Beogradu snima staromodni akcijski triler, a za park u Vrnjačkoj Banji kaže: „Ovaj park je inspiracija za filmsku scenu.“

Osim glume, poznat je i po humanitarnom radu, glazbi te diplomaciji. „Blisko surađujem s ruskim Ministarstvom vanjskih poslova u nastojanju da se uspostavi mir između Rusije i Ukrajine, a nadam se i šire u regiji“, dodao je Seagal.

Na kraju posjete domaćini su mu poklonili štapove za borbu i monografiju banje, a od uličnog prodavača dobio je i bocu domaće rakije.

