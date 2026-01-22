Američki kardinal hrvatskih korijena za Direkt: 'Trumpova politika razara obitelji'

Kardinale Cupich, puno vam hvala što ste našli vremena da razgovarate s nama. Prvo, ako mi dopustite da pitam, zovete li se Blase Supich ili Blaž Čupić?

Moj djed je bio poznat kao Blaž, pisalo se Blaz. Moje ime se piše Blase, amerikanizirano je i izgovara se 'Blejz'.

Ali u Hrvatskoj biste bili Blaž?

Ili bi me neki čak zvali Vlaho.

Kako ste se odlučili otvoreno kritizirati američku vanjsku politiku baš u ovom trenutku?

Živimo u demokraciji i htjeli smo ljudima, katolicima, ali i svim američkim građanima, dati neke moralne principe koje bi trebali uzimati u obzir, dok razmišljaju kako se postaviti prema tim temama.

Željeli smo da ljudi u Sjedinjenim Državama preuzmu odgovornost kao građani, za smjer kojim se naša zemlja kreće.

Kako najnovije odluke i težnje Trumpove administracije utječu na moralnu ulogu Sjedinjenih Država u globalnim odnosima?

Znate, još od Aristotelovih komentara o demokraciji govori se da demokracija ovisi o prijateljstvima. Mislim da se moramo pobrinuti da se prava prijateljstva i dobri odnosi među ljudima grade kako bismo živjeli u ovom na trenutke vrlo opasnom svijetu.

Moram vas pitati o masovnim deportacijama i racijama koje se trenutno provode u SAD-u. Američka biskupska konferencija kolektivno je osudila te deportacije, kao i sam Papa. Kako vidite razvoj ove situacije?

Kao prvo, važno je da ljudi razumiju da nikad nismo rekli ništa protiv potrebe države da osigura granice i zaštiti ljude. Problem je kako to raditi na način kojim se štiti ljudsko dostojanstvo. Znate, za vrijeme Obamine administracije bilo je oko tri milijuna deportacija, ali sada vidimo da se razaraju obitelji, da djeca na razne načine postaju siročad jer im roditelji odlaze. Ima ljudi koji su ovdje bili generacijama zbog lošeg imigracijskog sustava, a sada ih se šalje natrag. Ima mladih ljudi koji su došli ovdje kao djeca, koji znaju samo kulturu Sjedinjenih Država, a sada ih se vraća u zemlje u kojima kao odrasli nikada nisu živjeli, a niti ne govore dobro jezik. Postoji drugi načini da se to radi.

Chicago je grad migranata. Sami ste rekli da se mise služe na 25 jezika. Kako su ove Trumpove politike utjecale na zajednicu u cjelini?

Bilo je mnogo nemira, posebno kada nije jasno što agenti koji sudjeluju i tim masovnim deportacijama doista žele učiniti. To nije samo pitanje provedbe zakona, nego i suradnja s lokalnim vlastima kako bi se suočili s potencijalnim kriminalcima koji dolaze u ovu zemlju. Isto tako, treba se pobrinuti da su ljudi sigurni.

Vaši obiteljski korijeni sežu u Hrvatsku, kako vam je hrvatsko nasljeđe utjecalo na poglede na pitanja poput migracija?

Moji bake i djedovi su u svojim tinejdžerskim godinama, ili ranim 20-ima, preuzeli rizik i napustili svoj rodni kraj, u potrazi za boljim životom, da bi ovdje izgradili obitelj, ali ustvari i grad i naciju, kao što je slučaj s mnogim imigrantima koji dolaze u ovu zemlju. Zato sam jako zahvalan na hrabrosti koju su pokazali, a isto tako, posebno na Dan zahvalnosti, imam veliki osjećaj zahvalnosti što sam ja danas ovdje zbog njihovih žrtvi.

Hoćete li se vi vratiti u Hrvatsku nekad uskoro?

Pozvan sam na jedan simpozij, volio bih to učiniti, ali nisu još finalizirani detalji. Uvijek mi je lijepo vratiti se, ne samo zato što imam familiju u raznim dijelovima Hrvatske, nego i ljudi su uvijek tako dragi. I naravno, hrana je izvrsna!

Bit će mi drago upoznati vas i razgovarati osobno. Do tada, hvala vam na vašem vremenu i ovim iskrenim odgovorima.

Hvala vam, Petre.