Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u Zagrebu je predstavila svoju novu knjigu „Žene koje mašu rukama“, a promocija je okupila brojne ugledne goste iz javnog i kulturnog života. Među uzvanicima su bili i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, Radimir Čačić, Dalija Orešković i Vesna Pusić, no posebnu pozornost privukla je njezina obitelj – sin Lovro Škopljanac, snaha Matea i unuk Ezra, koji su sjedili u prvom redu i s ponosom pratili događaj.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Tko je snaha Jadranke Kosor?

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Matea je ovoga puta privukla pažnju svojom nenametljivom elegancijom. Supruga Kosoričina sina Lovre djelovala je sofisticirano i prirodno, s decentnim make-upom i jednostavnom, ali modernom kombinacijom, ostavljajući dojam osobe koja ne traži reflektore, ali se u njima snalazi s lakoćom.

Matea je s Lovrom u braku od 2015. godine, a zajedno imaju sina Ezru, jedinog unuka bivše premijerke. Obitelj rijetko dijeli privatne trenutke s javnošću, no poznato je da su vrlo povezani te da Jadranka Kosor posebno uživa u ulozi bake, koju je, kako je ranije isticala, i sama naučila cijeniti zahvaljujući vlastitoj baki.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Akademska obitelj

Lovro Škopljanac danas je ugledan član akademske zajednice – doktorirao je prije tridesete godine, radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autor je vlastite knjige. Nerijetko ga se može vidjeti u šetnji zagrebačkom špicom s poznatom majkom, no privatni život uglavnom drže podalje od javnosti.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Emotivna večer za Jadranku Kosor

Promocija nove knjige bila je posebno emotivna za bivšu premijerku, koja se u njoj bavi temama o kojima se rijetko govori naglas – bolešću, starenjem i oporavkom. Upravo zato podrška obitelji imala je posebnu težinu, a osmijesi sina, snahe i unuka iz prvih redova nisu prošli nezapaženo.

Iako se rijetko pojavljuje u medijima, Matea Škopljanac ovom je prigodom pokazala da iza poznate političarke stoji skladna i čvrsto povezana obitelj – tiha, ali snažna podrška u najvažnijim trenucima.

