FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAMOZATAJNA MATEA /

Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju

Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju
×
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Supruga Kosoričina sina Lovre djelovala je sofisticirano i prirodno, s decentnim make-upom i jednostavnom, ali modernom kombinacijom

23.1.2026.
8:28
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor u Zagrebu je predstavila svoju novu knjigu „Žene koje mašu rukama“, a promocija je okupila brojne ugledne goste iz javnog i kulturnog života. Među uzvanicima su bili i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, Radimir Čačić, Dalija Orešković i Vesna Pusić, no posebnu pozornost privukla je njezina obitelj – sin Lovro Škopljanac, snaha Matea i unuk Ezra, koji su sjedili u prvom redu i s ponosom pratili događaj.

Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Tko je snaha Jadranke Kosor?

Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, Matea je ovoga puta privukla pažnju svojom nenametljivom elegancijom. Supruga Kosoričina sina Lovre djelovala je sofisticirano i prirodno, s decentnim make-upom i jednostavnom, ali modernom kombinacijom, ostavljajući dojam osobe koja ne traži reflektore, ali se u njima snalazi s lakoćom.

Matea je s Lovrom u braku od 2015. godine, a zajedno imaju sina Ezru, jedinog unuka bivše premijerke. Obitelj rijetko dijeli privatne trenutke s javnošću, no poznato je da su vrlo povezani te da Jadranka Kosor posebno uživa u ulozi bake, koju je, kako je ranije isticala, i sama naučila cijeniti zahvaljujući vlastitoj baki.

Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Akademska obitelj

Lovro Škopljanac danas je ugledan član akademske zajednice – doktorirao je prije tridesete godine, radi na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autor je vlastite knjige. Nerijetko ga se može vidjeti u šetnji zagrebačkom špicom s poznatom majkom, no privatni život uglavnom drže podalje od javnosti.

Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju
Foto: Emica Elvedji/pixsell

Emotivna večer za Jadranku Kosor

Promocija nove knjige bila je posebno emotivna za bivšu premijerku, koja se u njoj bavi temama o kojima se rijetko govori naglas – bolešću, starenjem i oporavkom. Upravo zato podrška obitelji imala je posebnu težinu, a osmijesi sina, snahe i unuka iz prvih redova nisu prošli nezapaženo.

Iako se rijetko pojavljuje u medijima, Matea Škopljanac ovom je prigodom pokazala da iza poznate političarke stoji skladna i čvrsto povezana obitelj – tiha, ali snažna podrška u najvažnijim trenucima.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Izazivaju li sudbinu: Vjesnik i dalje stoji, ali rađa li se nova afera?

Jadranka KosorPromocija Knjige
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAMOZATAJNA MATEA /
Kako izgleda snaha Jadranke Kosor? Pojavila se na promociji njezine knjige i ukrala svu pažnju