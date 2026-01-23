Dok se Oscar Piastri priprema za novu sezonu u Formuli 1, svijet najbržeg sporta na četiri kotača u mogučnosti je da dobiva još jednog, filmskog Oscara. Film „F1 The Movie“, koji je prošlog ljeta osvojio kina diljem svijeta, ušao je u ozbiljnu holivudsku utrku i konkurira za čak četiri prestižne nagrade Američke filmske akademije.

Filmski spektakl nominiran je u kategorijama najboljeg filma, vizualnih efekata, zvuka i filmske montaže, a svečana dodjela Oscara održat će se u Hollywoodu u nedjelju, 15. ožujka 2026. godine. Riječ je o rijetkom uspjehu za sportski film, a još rjeđem kada je u pitanju Formula 1.

„F1 The Movie“ u kina je stigao prošlog ljeta i vrlo brzo postao globalni hit, zaradivši više od 630 milijuna dolara na svjetskim blagajnama. Film potpisuje redatelj Joseph Kosinski, dok se među producentima nalaze Jerry Bruckheimer, Brad Pitt te sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton, koji je projektu dao snažan autentični pečat.

Brad Pitt u filmu tumači lik bivšeg F1 vozača Sonnyja Hayesa, koji se vraća na stazu kako bi pomogao mladoj momčadi APXGP i njenom talentiranom rookieju Joshui Pearceu, kojeg glumi Damson Idris. Fiktivna momčad uklopljena je u stvarni F1 svijet, rame uz rame s postojećih deset ekipa u pit laneu, što filmu daje dozu realizma kakva dosad nije viđena.

Pitt je prilikom izlaska filma priznao kako je ideju o trkaćem filmu pokušavao realizirati gotovo dva desetljeća. Tek s rastom popularnosti Formule 1 i podrškom velikih imena, projekt je napokon dobio zeleno svjetlo. Cilj je bio jasan, snimiti najuvjerljiviji i najrealističniji film o utrkivanju ikad.

Nominacije za Oscara dodatno potvrđuju da je Formula 1 uspješno osvojila i filmsku industriju. Ovog ožujka, čini se, u fokusu neće biti samo vozači na stazi već i jedan film koji je F1 pretvorio u holivudsku priču.

POGLEDAJTE VIDEO: Piastri nije jedini Oscar: Formula 1 na pragu neobičnog priznanja