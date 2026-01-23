Amerikanci mogu odahnuti: Okončana višegodišnja saga s TikTokom!

Kineski vlasnik TikToka, ByteDance, prodao je svoj većinski udio u iznimno popularnoj društvenoj mreži. Iz tvrtke su potvrdili u četvrtak da je finalizirao dogovor o osnivanju zajedničkog poduzeća u većinskom američkom vlasništvu koje će štititi američke podatke, kako bi se izbjegla američka zabrana popularne aplikacije koju koristi više od 200 milijuna Amerikanaca.

Sporazum je prekretnica za tvrtku društvenih medija višegodišnjih bitaka koje su započele u kolovozu 2020. kada je američki predsjednik Donald Trump pokušao zabraniti aplikaciju zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Popularnoj aplikaciji prijetila je zabrana u SAD-u ako njezin kineski vlasnik ne proda svoje poslovanje u zemlji američkim investitorima.

Trump je kasnije odlučio ne provesti zakon donesen u travnju 2024. kojim se od ByteDancea traži da proda svoju američku imovinu do sljedećeg siječnja ili se suoči sa zabranom - mjerom koju je potvrdio i Vrhovni sud.

Oglasio se Trump

Trump je u objavi na društvenim mrežama pohvalio sporazum kazavši da će TikTok "sada biti u vlasništvu skupine velikih američkih patriota i investitora". Zahvalio je kineskom predsjedniku Xi Jinpingu "što je surađivao s nama i odobrio Sporazum. Mogao je krenuti drugim putem, ali nije, i cijenimo njegovu odluku", prenosi Reuters.

Prema sporazumu, američki i globalni investitori držat će 80,1 posto poduzeća, dok će ByteDance posjedovati 19,9 posto. TikTok tvrdi da je većinski udio u njegovom američkom poslovanju prodan investitorima, uključujući Silver Lake, Oracle i MGX. To omogućuje više od 200 milijuna Amerikanaca i 7,5 milijuna tvrtki da nastave stvarati i konzumirati sadržaj na aplikacija koja se temelji na kratkim videozapisima.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je za Reuters da su američka i kineska vlada potpisale sporazum.

ByteDance je izjavio da će TikTok USDS Joint Venture LLC osigurati podatke, aplikacije i algoritme američkih korisnika putem mjera zaštite privatnosti podataka i kibernetičke sigurnosti.

TikTok je priopćio da će u sklopu projekta biti obučen, testiran i ažuriran TikTokov algoritam za preporuku sadržaja na podacima američkih korisnika, a algoritam će biti osiguran u Oracleovom američkom oblaku.

