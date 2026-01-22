Trump priznao da postoji tajno i brutalno oružje: 'Nije dobro pričati o tome...'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su američke specijalne snage koristile tajno sonično oružje za hvatanje donedavnog venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura - ali nije želio otkriti detalje o uređaju.

Predsjednik se također pohvalio da "nitko drugi" nema to oružje, istovremeno ističući snagu američke vojske.

Glasine o korištenju zvučnog oružja kruže otkako je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tvrdila da je uređaj korišten u napadu uzrokovao krvarenje iz nosa i povraćanje krvi kod venezuelanskih vojnika.

Trump je, međutim, bio neuobičajeno suzdržan kada je trebalo dati detalje o oružju tijekom intervjua u epizodi programa Katie Pavlich Tonight na NewsNationu.

'Trebaju li Amerikanci biti zabrinuti?'

Pavlich je pitala Trumpa trebaju li Amerikanci biti zabrinuti zbog moći oružja, a predsjednik je podigao obrve i rekao: "Pa, da."

"To je nešto što ne želim... nitko drugi to nema", nastavio je: "Ali imamo oružje za koje nitko drugi ne zna."

"I, kažem da je vjerojatno nije dobro pričati o tome, ali imamo neka nevjerojatna oružja", izjavio je.

"To je bio nevjerojatan napad", dodao je, prenosi Independent.

Prenoseći dijelove ovog intervjua, britanski The Sun da je Trump bio neuobičajeno oprezan oko zvučnog oružja korištenog u Venezueli.

Sumnja se na LRAD?

"Tajno oružje korišteno je u dramatičnom hvatanju Nicolasa Madura i njegove supruge. Sustav bi mogao biti akustični (sonični) uređaj dugog dometa (LRAD), koji koriste i druge vojske, uključujući IDF. LRAD je zvučnik koji ispaljuje zvuk u koncentriranom snopu. Može emitirati ciljani zvuk ogromne jačine od 160 decibela, što može uzrokovati vrtoglavicu, mučninu, pa čak i gubitak sluha. Ipak, korišteno oružje moglo je biti i jače od ovoga, jer je svjedok tvrdio da je povraćao krv i nije mogao ustati nakon napada", navodi The Sun.

Podsjetimo, iz Bijele kuće su nakon otmice Madura objavili na društvenoj mreži X svjedočanstva o napadu. Stražar je opisao kako su američke snage uništile stotine boraca bez gubitka ijednog svog vojnika, koristeći tehnologiju kakvu nikada prije nije vidio - ili za nju čuo.

"Bili smo na oprezu, ali odjednom su se svi naši radarski sustavi ugasili bez ikakvog objašnjenja. Sljedeće što smo vidjeli bili su dronovi, mnogo dronova, kako lete iznad naših položaja. Nismo znali kako reagirati", prepričao je.

Trenutak kasnije, pojavila se šačica helikoptera - "jedva njih osam", iz njih se rasporedilo samo 20 američkih vojnika. Ali tih nekoliko ljudi, rekao je, došlo je naoružano nečim daleko snažnijim od oružja, objavio je New York Post.

'Uslijedio je pokolj'

"Bili su tehnološki vrlo napredni. Nisu izgledali ni s čim protiv čega smo se prije borili", rekao je i dodao da ono što je uslijedilo, nije bila bitka već "pokolj".

"Bilo nas je na stotine, ali nismo imali nikakve šanse" rekao je. "Pucali su s takvom preciznošću i brzinom; osjećalo se kao da svaki vojnik ispaljuje 300 metaka u minuti."

Zatim se pojavilo oružje koje ga još uvijek proganja. "U jednom trenutku su lansirali nešto; ne znam kako bih to opisao. Bilo je kao vrlo intenzivan zvučni val. Odjednom sam osjetio kao da mi glava eksplodira iznutra", posvjedočio je.

"Svi smo počeli krvariti iz nosa. Neki su povraćali krv. Pali smo na tlo, nesposobni se pomaknuti. Nismo se mogli ni uspraviti nakon tog zvučnog oružja - ili što god to bilo", naveo je.

Prema podacima američkog Ministarstva unutarnjih poslova, u napadu 3. siječnja ubijeno je oko 100 pripadnika venezuelskih sigurnosnih snaga. Nije jasno je li ijedna od tih smrti uzrokovana misterioznim oružjem.

Dok se pitanja o prirodi oružja i dalje vrte, Rusija je zahtijevala da Sjedinjene Države daju više informacija o uređaju, objavio je Independent.

Dmitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, kaže da Moskva ima specijalne službe zadužene za prikupljanje više informacija o Trumpovim izjavama.

Ruski strućnjak: 'Čini mi se da je to LRAD'

Ovom temom misterioznog oružja bavili su se i ruski mediji. Komsomolskaya pravda razgovarala je s Aleksandrom Svečnikovim, vojnom inženjerom i stručnjaku za moderno kreativno oružje te i zaposleniku jednog od istraživačkih instituta ruskog Ministarstva obrane.

On je dao mišljenje što su to Amerikanci koristili pri napadu i uhićenju Madura:

"Siguran sam da se radi o nebojnom akustičnom usmjerenom oružju. Sudeći prema Venezuelanskim 'dojmovima', čini se da se radi o LRAD-u (Long Range Acoustic Device - akustični uređaj dugog dometa). Riječ je o akustičnom topu dugog dometa, razvijenom u SAD-u (i korištenom od strane vojske i policije), koji emitira visoko fokusirani "snop" izuzetno glasnog zvuka (do 140-150 decibela). To je usporedivo s bukom mlaznog motora udaljenog nekoliko metara. Ovaj snop (ili bolje rečeno, glasan, prodoran zvuk) uzrokuje jake glavobolje, krvarenje, povraćanje, dezorijentaciju, pa čak i gubitak sluha. Osoba, figurativno rečeno, postaje 'povrće'.

Naveo je da je uređaj sposoban odašiljati visoko usmjerene zvučne signale na udaljenosti do 2-3 kilometra. "Usput, tijekom prosvjeda u SAD-u 2020. godine, njujorška policija koristila je LRAD kako bi prisilila ljude da napuste mjesto okupljanja. Mnogi sudionici tog skupa žalili su se na glavobolje, dezorijentaciju, pa čak i gubitak sluha. Također su govorili, poput ovog stražara iz Madurove zaštite, o osjećaju 'eksplozije u glavi' zbog oštrog zvuka sirene", rekao je ovaj ruski stručnjak.

Otkrio je i može li se od ovog oružja obraniti.

"Budući da je LRAD zvuk, prva pomisao su slušalice. Ali nije tako jednostavno. Apsorbirajuće slušalice blokiraju dio frekvencijskog raspona, ali ne štite od fokusiranog ultrazvuka. Pogotovo ako ste u žarišnoj točki zvučne zrake. Dakle, u slučaju Madurovog zarobljavanja, najstrašniji element napada bila je upotreba ultra-niskofrekventnih akustičnih valova, koji izravno utječu na biološke ritmove tijela. Trik je u tome što se podudaraju s ritmovima mozga. I mogu izazvati teror i osjećaj gubitka svijesti", rekao je.

