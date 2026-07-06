Trump će otvoriti Pandorinu kutiju ako povuče ovaj potez? Evo o čemu Amerika opet bruji

Mogućnost da bi američki predsjednik Donald Trump mogao pomilovati zviždača i bivšeg obavještajca Edwarda Snowdena ponovno se vraća u javni i politički diskurs u Sjedinjenim Američkim Državama, no još uvijek ne postoje službene potvrde iz Bijele kuće.

Snowden je još 2013. godine objavio povjerljive dokumente Nacionalne sigurnosne agencije (NSA), čime je razotkrio globalne programe nadzora svih vrsta elektroničkih komunikacija, uključujući prikupljanje metapodataka i sadržaja komunikacija u suradnji s velikim američkim tehnološkim tvrtkama.

Nakon objave američke su ga vlasti optužile prema Zakonu o špijunaži, a on je napustio Sjedinjene Američke Države i dobio azil u Rusiji, gdje i danas živi.

Protutrječne izjave

Zanimljivo je da je odluku o dodjeli državljanstva Snowdenu osobno potpisao predsjednik Rusije Vladimir Putin u rujnu 2022., što je iznimno rijedak slučaj u Rusiji. Iako predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima ustavnu ovlast izdavati pomilovanja za savezna kaznena djela, uključujući i slučajeve povezane s nacionalnom sigurnošću, predmeti koji uključuju odavanje povjerljivih informacija i obavještajne operacije tradicionalno se smatraju iznimno osjetljivima i politički rizičnima.

Donald Trump u više je navrata davao različite, pa čak i međusobno proturječne komentare o Snowdenu. U pojedinim je izjavama sugerirao da je slučaj složen te da su rasprave o masovnom nadzoru komunikacija legitimne, dok je u drugima tvrdio da je Snowden prekršio zakon i ugrozio nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: The Guardian/AFP/Profimedia

Unatoč tim komentarima, nije pokrenuta nijedna administrativna odluka niti službeni postupak pomilovanja. U pravnom smislu, eventualno pomilovanje zahtijevalo bi procjenu Ministarstva pravosuđa i konzultacije sa sigurnosnim agencijama, uključujući FBI i obavještajnu zajednicu. Takvi su postupci standardni u slučajevima visokog rizika, iako ih predsjednik formalno nije obvezan slijediti, a cijelu situaciju dodatno komplicira činjenica da je Snowden danas ruski državljanin.

Politički analitičari ističu da bi pomilovanje Snowdena imalo značajne posljedice na odnose između službenog Washingtona i obavještajnih struktura i agencija.

Dok ga jedni smatraju zviždačem koji je razotkrio prekomjerni nadzor NSA-e i CIA-e te potaknuo reforme u području internetske privatnosti, drugi ga vide kao osobu koja je neovlašteno objavila povjerljive informacije i time ugrozila operativne sposobnosti američkih obavještajnih službi.

Bez naznaka skorog razrješenja

Do sada nema pouzdanih izvora koji upućuju na to da je Trumpov tim aktivno razmatrao konkretan plan pomilovanja, niti postoje javno dostupni dokumenti ili političke inicijative u tom smjeru. Rasprave o toj temi uglavnom se pojavljuju u medijskim analizama i špekulacijama na kanalima bliskima pokretu MAGA i Republikanskoj stranci, a ne u okviru službene politike.

Mogućnost da Trump pomiluje Snowdena ovisit će o budućim političkim okolnostima, kao i o odnosima između Bijele kuće, Kongresa i obavještajnih agencija. Za sada slučaj Snowden ostaje političko pitanje bez naznaka njegova skorog razrješenja.