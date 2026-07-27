Revolucionarni test sline skratio bi višegodišnje čekanje i spasio milijune žena

Čekanju je možda konačno došao kraj za milijune žena diljem svijeta. Novi test koji koristi uzorak sline mogao bi dijagnosticiranje teškog reproduktivnog stanja učiniti znatno lakšim i manje invazivnim procesom. Ova tehnika, uz to što nudi brže rezultate, omogućuje raniju dijagnozu, a time i bolje liječenje te skrb za pacijentice.

Prema podacima Yale Medicine, žene u prosjeku čekaju i do 11 godina od pojave prvih simptoma do konačne dijagnoze endometrioze. No, to bi se razdoblje neizvjesnosti moglo drastično skratiti zahvaljujući novom testu pod nazivom Endotest.

Što je endometrioza?

Endometrioza, koja pogađa otprilike jednu od deset žena diljem svijeta, kronična je bolest kod koje tkivo slično sluznici maternice raste izvan nje, uzrokujući jake grčeve, kroničnu bol, upale, a nerijetko i neplodnost.

Simptomi se često preklapaju sa simptomima drugih stanja, poput bolnih mjesečnica, iako mnoge žene s ovom bolešću nemaju povijest bolnih ciklusa ili zdjelične boli. Simptomi mogu uključivati i umor, bolove u zglobovima, kratkoću daha, sindrom iritabilnog crijeva, učestalo mokrenje i neplodnost.

Dr. Sheeva Talebian, certificirana reproduktivna endokrinologinja, prethodno je izjavila za New York Post kako je proganja činjenica koliko dugo "uvjeravamo žene da je iscrpljujuća bol normalna".

"Iskreno govoreći, čak ni među ginekolozima ova bolest još uvijek nije u potpunosti shvaćena ili prepoznata. Zbog toga i ginekolog može propustiti neke od različitih simptoma i uputiti te žene drugim specijalistima na daljnje pretrage", rekla je Talebian.

Tijekom dijagnostičkog procesa, mnoge žene prolaze kroz opsežne i neugodne pretrage, od kolonoskopije i endoskopije do magnetske rezonancije abdomena, no često i dalje ostaju bez jasnih nalaza. To čini endometriozu, prema riječima dr. Talebian, "jednom od najčešće propuštenih dijagnoza".

Revolucija u dijagnostici endometrioze

Ranije ovog mjeseca, Nacionalni institut za zdravlje i izvrsnost skrbi (NICE) u Ujedinjenom Kraljevstvu dao je zeleno svjetlo za Endotest. Riječ je o testu koji analizira uzorak sline na prisutnost specifičnih mikroRNA molekula koje mogu ukazati na vjerojatno postojanje endometrioze.

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Iako je NICE naglasio kako test nije zamišljen kao samostalan dijagnostički alat, ovaj inovativni proizvod odobren je za korištenje u liječničkim ordinacijama u Engleskoj i Walesu na probno razdoblje od tri godine. U Francuskoj je test dostupan od 2022. godine, a troškovi su pokriveni u sklopu posebnog programa ranog pristupa.

Kako test funkcionira i koliko je točan?

Endotest koristi naprednu tehnologiju sekvenciranja nove generacije i umjetnu inteligenciju kako bi analizirao 109 specifičnih mikroRNA u slini i identificirao molekularni "potpis" endometrioze. Kliničke studije pokazale su iznimno visoku točnost. Velika validacijska studija, objavljena u časopisu NEJM Evidence, pokazala je osjetljivost od 97,3 posto (ispravno identificira osobe s bolešću) i specifičnost od 94,1 posto (ispravno identificira osobe bez bolesti).

Osim samih simptoma, endometrioza je teška za dijagnosticiranje i zbog nedostatka adekvatnih alata. "Ne postoji dobar krvni test ili slikovna metoda koja može pouzdano otkriti endometriozu", objasnila je Talebian, dodajući kako magnetska rezonancija zdjelice ne mora otkriti bolest u njezinim ranim stadijima.

Ako se ne liječi, bolest može dovesti do brojnih zdravstvenih komplikacija. "U najtežim slučajevima vidimo ono što se naziva 'smrznuta zdjelica', stanje u kojem kronična upala i ožiljno tkivo uzrokuju spajanje jajnika, mjehura i crijeva, iskrivljujući unutarnju anatomiju", objasnila je Talebian. Bolest također može utjecati na plodnost značajnim smanjenjem ovarijske rezerve i fizičkim blokiranjem jajovoda.

Stručnjaci pozdravljaju, ali uz dozu opreza

Što se prije endometrioza otkrije zahvaljujući testovima poput Endotesta, to prije može započeti liječenje. "Ovi testovi mijenjaju pravila igre jer nam daju odgovore mnogo ranije, bez potrebe za invazivnom operacijom", izjavila je dr. Gail Busby, ginekologinja iz Sveučilišne bolnice u Manchesteru. "Ranija dijagnoza ne mijenja samo život jedne osobe, već oslobađa termine i operacijske dvorane za sve koji čekaju na skrb."

Ipak, mnogi stručnjaci pozivaju na oprez, naglašavajući da se test treba koristiti kao nadopuna, a ne zamjena za kliničku procjenu i druge dijagnostičke alate poput ultrazvuka. Također, cijena testa, koja se u privatnoj prodaji kreće oko 950 eura, mogla bi predstavljati prepreku široj dostupnosti, piše New York Post.

Unatoč ograničenjima, pojava ovakvih neinvazivnih testova predstavlja ogroman korak naprijed. Za gotovo 190 milijuna žena diljem svijeta koje žive s ovom iscrpljujućom bolešću, to je tračak nade da bi godine boli i neizvjesnosti mogle postati prošlost.

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