Ljubavni dvoboj na malim ekranima: Arija Rizvić i Marko Vargek kao suparnici u kvizu

Epizoda donosi pregršt nevjerojatnih činjenica koje će testirati znanje natjecatelja, ali i zabaviti gledatelje pred malim ekranima. Od bizarnih prirodnih fenomena do ljudskih inovacija na rubu pameti, timovi će morati procijeniti što je istina, a što laž.

Vlak na nogometnom terenu

Jedno od najčudnijih pitanja večeri zasigurno će biti ono o jedinstvenom stadionu u Slovačkoj. U općini Čierny Balog nalazi se nogometno igralište lokalnog kluba TJ Tatran kroz koje, za vrijeme trajanja utakmica, prolazi pravi parni vlak. Pruga uskog kolosijeka, izgrađena početkom dvadesetog stoljeća za prijevoz drva, prolazi točno između tribina i terena. Iako je željeznica nakratko zatvorena 1982. godine, desetak godina kasnije ponovno je oživljena kao turistička atrakcija. Danas, dok nogometaši trče za loptom, putnici iz vlaka mogu uživo pratiti dio susreta, stvarajući prizor koji se rijetko viđa.

Prirodne bizarnosti i ljudski faktori

Emisija će istražiti i fascinantan svijet Amazonije, gdje leptiri piju suze kornjača. Ovaj neobičan ritual nije slučajan – suze su bogat izvor natrija i drugih minerala koji su rijetki u tom dijelu prašume, a ključni su za preživljavanje leptira. Kornjačama, s druge strane, ovaj susret uglavnom ne smeta, iako im leptiri ponekad mogu ometati vid.

S malih životinja koje utječu na ekosustav prelazimo na jednu koja je privremeno zaustavila znanost. Natjecatelji će saznati priču o lasici koja je 2016. godine izazvala kratki spoj i prekid rada Velikog hadronskog sudarača (LHC) u CERN-u. Životinja se uvukla u visokonaponski transformator i svojim 'činom sabotaže' zaustavila najveći stroj na svijetu. Njezino tijelo kasnije je preparirano i izloženo u Prirodoslovnom muzeju u Rotterdamu kao primjer sudara životinjskog svijeta i ljudske tehnologije.

Nova epizoda dostupna je već sad za gledanje na platformi Voyo, a na RTL-u pratite kviz 'Tko bi rekao' četvrtkom u 21:15.