Slavi 58. rođendan: Kylie Minogue već 40 godina pali i žari pozornicom

Australska pjevačica Kylie Minogue jedna je od najuspješnijih pop izvođačica svih vremena s karijerom koja traje više od četiri desetljeća.

Karijeru je započela kao tinejdžerska glumica u australskim TV serijama, a proslavila se ulogom Charlene Robinson u sapunici Neighbours sredinom 1980-ih. Glumački uspjeh ubrzo je preusmjerila u glazbu kada je 1987. objavljuje prvi singl, obradu pjesme "The Loco-Motion". Jedna od njezinih pjesama koje se stalno preslušavaju je i "Can't Get You Out My Head".

Kylie je do danas prodala više od 80 milijuna nosača zvuka te osvojila Grammy i Brit Award. Pjevačica se također bavi i humanitarnim radom.

Osim bogatom karijerom, javnost je često zainteresirana i za njezin privatan život. Do sada se nije udavala te nema djecu, a svoju privatnost često drži podalje od očiju javnosti.