Vučić objavio da ide u Kinu: 'Imat ću ljepši doček nego Trump i Putin'

Jesu li dobili jednak tretman? Pogledajte kako su Kinezi dočekali Putina, a kako Trumpa
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od 24. do 28. svibnja boravit će u službenom posjetu Kini, u srijedu je izvijestila njegova Služba za suradnju s medijima.
U priopćenju se ističe kako će Vučić u posjeti boraviti na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
Vučić je nedavno naveo kako će njegov doček biti ljepši nego doček američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su također u svibnju bili u Kini, piše portal Danas.rs.
Istaknuo je i kako će ovo biti "najznačajniji posjet do sada".