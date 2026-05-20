Vučić objavio da ide u Kinu: 'Imat ću ljepši doček nego Trump i Putin'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić od 24. do 28. svibnja boravit će u službenom posjetu Kini, u srijedu je izvijestila njegova Služba za suradnju s medijima.

U priopćenju se ističe kako će Vučić u posjeti boraviti na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

Vučić je nedavno naveo kako će njegov doček biti ljepši nego doček američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji su također u svibnju bili u Kini, piše portal Danas.rs.

Istaknuo je i kako će ovo biti "najznačajniji posjet do sada".