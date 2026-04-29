Sretna vijest potaknula interes javnosti: Tko su unuci legendarnog Đorđa Balaševića?

Obitelj pokojnog srpskog kantautora Đorđa Balaševića ovih dana ima poseban povod za radost: njegov sin Aleksa i snaha Nikolina dobili su sina kojem su nadjenuli ime po djedu. Ponosna baka Olivera Balašević podijelila je sretnu vijest s javnošću, a dolazak prinove potaknuo nas je da se sjetimo i ostalih unuka omiljenog glazbenika, kojeg su mnogi poznavali i pod nadimkom Panonski mornar.

U braku su Đorđe Balašević i njegova Olivera dobili troje djece, prvo kćeri Jovanu i Jelenu, a zatim i sina Aleksu.

Simona i Petra

Glumica Jovana Balašević privukla je zanimanje javnosti 2023. godine kada je nevjenčanog supruga prijavila za obiteljsko nasilje.

Jovana i Aleksandar Jovanović živjeli su deset godina u izvanbračnoj zajednici te imaju dvije kćeri, Simonu i Petru.

Kako obitelj Balašević nije često davala intervjue, posebno ne o obiteljskom životu, jedan od rijetkih upravo se odvio povodom rođenja prve unuke u obitelji, djevojčice Simone rođene 2013. godine. Za srpsku Gloriju, obitelj Balašević tada je rekla: "Njeno rođenje je za sve nas bilo novo, vrlo interesantno i intenzivno stanje. U isto vrijeme smo se i smijali i plakali. Bio je to miks veličanstvenih osjećaja. Aleksa je ostao bez riječi, Jelena-Beba je bila ushićena, krenule su joj suze."

U odgoju svojih djevojčica, četrnaestogodišnje Simone i jedanaestogodišnje Petre, Jovana se nastoji voditi metodama koje je koristila njezina majka Olivera. Time želi prenijeti vrijednosti i način odgoja koji smatra ispravnima i učinkovitima.

Vera i Đorđe

"Vera Balašević, dijete neba. Vera koja voli sve, Vera koja ujedinjuje sve, Vera koja pobjeđuje sve. Vera koja stvara mir. Vera koja nas spašava, Vera koja nas čini nepobijedivim. 22.08.2022. Hvala ti Bože za njen miran, prirodan i najljepši dolazak na ovaj svijet", napisao je Aleksa, sin Đorđa i Olivere Balašević, uz fotografiju kada je prije gotovo četiri godine svijetu obznanio da je postao otac.

Ipak, malena Vera jučer je postala i starija sestra!

Naime, obožavatelje Balaševića oduševila je vijest kako je Aleksina supruga Nikolina rodila dječaka kojem su nadjenuli ime Đorđe, u čast legendarnog kantautora Đorđa Balaševića.

Posebno dirljivu poruku podijelila je i baka, Olivera Balašević, koja se emotivno oglasila na Instagramu: "Đole se vratio kući... Prizvalo ga je srce jedne ‘provincijalke’, bake koja je za svoj sutrašnji rođendan poželjela najljepši dar koji nebo može poslati. Dobrodošao, mali veliki dječače! Tvoj djed te čuva s one najsjajnije zvijezde, a baka te već čuva u svakom otkucaju srca!"

