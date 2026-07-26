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Jelena Perčin s kćeri Lotom (17) podržala supruga Antu Gelu na putu prema Veloj Luci

Jelena Perčin s kćeri Lotom (17) podržala supruga Antu Gelu na putu prema Veloj Luci
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Foto: Pixsell

Nekoliko tjedana nakon vjenčanja, Jelena Perčin došla je bodriti supruga

26.7.2026.
20:40
Hot.hr
Pixsell
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Glumica Jelena Perčin (45) zaplovila je prema Veloj Luci kako bi podržala supruga Antu Gelu (51), koji je sa svojim bendom nastupio na tradicionalnoj glazbenoj plovidbi u čast Oliveru Dragojeviću. Društvo joj je pravila 17-godišnja kći Lota, a njih dvije rado su pozirale okupljenim fotografima. 

Jelena Perčin s kćeri Lotom (17) podržala supruga Antu Gelu na putu prema Veloj Luci
Foto: Pixsell

Lota je Jelenina kći iz prvog braka s ugostiteljem Kristijanom Babićem.

Podsjetimo, Net.hr je ekskluzivno otkrio da su Jelena Perčin i Ante Gelo početkom srpnja izrekli sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji održanoj daleko od očiju javnosti. Vjenčanje su proslavili u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Jelena Perčin s kćeri Lotom (17) podržala supruga Antu Gelu na putu prema Veloj Luci
Foto: Marko Juric/PIXSELL

Na putu prema Veloj Luci putnike je pratilo jako jugo, zbog čega je glazbeni program s vanjske palube premješten u brodski salon. Ipak, loše vrijeme nije pokvarilo atmosferu. Salon je bio ispunjen raspjevanim putnicima koji su zajedno pjevali Oliverove bezvremenske hitove.

Za glazbeni dio programa pobrinuli su se Ante Gelo i njegov bend, uz nastupe Marka Tolje i Ive Ajduković, koji su otvorili koncert pjesmom Pismo moja, leti mi do nje, a potom nastavili s Kad mi dođeš ti.

Atmosferu s glazbene plovidbe, koju je zabilježila naša Maja Oštro Flis, pogledajte OVDJE.

Jelena PerčinAnte GeloKćerPodrška
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