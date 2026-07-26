Jelena Perčin s kćeri Lotom (17) podržala supruga Antu Gelu na putu prema Veloj Luci

Glumica Jelena Perčin (45) zaplovila je prema Veloj Luci kako bi podržala supruga Antu Gelu (51), koji je sa svojim bendom nastupio na tradicionalnoj glazbenoj plovidbi u čast Oliveru Dragojeviću. Društvo joj je pravila 17-godišnja kći Lota, a njih dvije rado su pozirale okupljenim fotografima.

Foto: Pixsell

Lota je Jelenina kći iz prvog braka s ugostiteljem Kristijanom Babićem.

Podsjetimo, Net.hr je ekskluzivno otkrio da su Jelena Perčin i Ante Gelo početkom srpnja izrekli sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji održanoj daleko od očiju javnosti. Vjenčanje su proslavili u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Foto: Marko Juric/PIXSELL

Na putu prema Veloj Luci putnike je pratilo jako jugo, zbog čega je glazbeni program s vanjske palube premješten u brodski salon. Ipak, loše vrijeme nije pokvarilo atmosferu. Salon je bio ispunjen raspjevanim putnicima koji su zajedno pjevali Oliverove bezvremenske hitove.

Za glazbeni dio programa pobrinuli su se Ante Gelo i njegov bend, uz nastupe Marka Tolje i Ive Ajduković, koji su otvorili koncert pjesmom Pismo moja, leti mi do nje, a potom nastavili s Kad mi dođeš ti.

Atmosferu s glazbene plovidbe, koju je zabilježila naša Maja Oštro Flis, pogledajte OVDJE.