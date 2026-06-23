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SARAJEVSKI IZBORNIK /

Alžir preokretom šokirao Jordan, Petković poslao jasnu poruku

Alžir preokretom šokirao Jordan, Petković poslao jasnu poruku
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Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

Alžir sada ima tri boda manje od Austrije, tri iza branitelja naslova Argentine

23.6.2026.
9:12
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
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Izbornik Alžira Vladimir Petković rekao je da im je preokret njegove momčadi u pobjedi 2-1 nad Jordanom na Svjetskom prvenstvu u ponedjeljak dao samopouzdanje pred posljednju utakmicu u skupini J protiv Austrije.

"Mislim da smo u konačnici odigrali dvije dobre utakmice. Zaslužujemo pobijediti u ovoj utakmici i to nam svakako daje puno samopouzdanja i vjere pred sljedeću utakmicu", rekao je Petković na konferenciji za novinare nakon utakmice, dodavši da je njegova momčad platila za obrambeni propust kada je Jordanov Nizar Al-Rashdan doveo Jordan u vodstvo u prvom poluvremenu.

"Jordan je čvrsta, borbena momčad i zaslužio je svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu", dodao je.

Alžir sada ima tri boda manje od Austrije, tri iza branitelja naslova Argentine, koji su se već kvalificirali za osminu finala.

"Nama je bilo važno pobijediti u ovoj utakmici, ostati u borbi za titulu, proći u nokaut fazu i na kraju imati sudbinu u svojim rukama", rekao je Petković. "Ništa još nije odlučeno, ali u dobroj smo poziciji."

Izbornik Jordana Jamal Sellami rekao je da ih je neiskustvo njegovih igrača možda koštalo poraza od od Alžira, ali da je ponosan na njihov nastup na Svjetskom prvenstvu unatoč ranom ispadanju.

"Alžirska momčad napravila je neke zamjene koje su mogle napraviti razliku. Imali su vrlo visokog ofenzivnog igrača... Mislim da im je naš nedostatak iskustva omogućio da zabiju iz dva kornera dok smo čekali da napravimo vlastite zamjene s pauzom za hlađenje. Općenito govoreći, imali smo sjajnu utakmicu i trebali bismo biti ponosni na našu izvedbu. U prvom iskustvu na Svjetskom prvenstvu bili smo bolji nego u prvoj utakmici", rekao je Sellami.

Jordan koji je nakon poraza od Austrije i od Alžira ostao bez izgleda za nastavak natjecanja, u zadnjem kolu skupine J igra protiv branitelja naslova Jordana. 

"Sada je za nas suočavanje s Argentinom prilika. To je prilika za nas da dobro odigramo i ostavimo veliki trag dostojan jordanskog nogometa", kazao je Sellami

Vladimir PetkovicAlžirSvjetsko Prvenstvo 2026.
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