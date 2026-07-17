Prepoznajete li Keanua Reevesa? Mnogi tvrde da je oronuo i da je blijeda slika sebe iz mladosti

Keanu Reeves (61) jedan je od najpoznatijih holivudskih glumaca, najpoznatiji po ulogama u filmovima Matrix, John Wick i Brzina. Osim glume, bavi se glazbom i motociklima, a poznat je i po svojoj skromnosti i nenametljivom pristupu slavi. Njegov izgled posljednjih je godina doživio primjetnu promjenu, a posebno je pažnju privukla njegova srebrna kosa koja je iznenadila mnoge obožavatelje.

Fotografije u našoj galeriji prikazuju njegova najnovija javna pojavljivanja tijekom 2026. godine.