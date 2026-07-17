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Prepoznajete li Keanua Reevesa? Mnogi tvrde da je oronuo i da je blijeda slika sebe iz mladosti

Prepoznajete li Keanua Reevesa? Mnogi tvrde da je oronuo i da je blijeda slika sebe iz mladosti
Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
Keanu Charles Reeves rođen je 2. rujna 1964. u Bejrutu, u Libanonu, a odrastao je u Torontu u Kanadi. Glumac je tijekom karijere ostvario brojne zapažene uloge, a poznat je po tome što se uspješno okušao u različitim filmskim žanrovima.
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Keanu Reeves (61) jedan je od najpoznatijih holivudskih glumaca, najpoznatiji po ulogama u filmovima Matrix, John Wick i Brzina. Osim glume, bavi se glazbom i motociklima, a poznat je i po svojoj skromnosti i nenametljivom pristupu slavi. Njegov izgled posljednjih je godina doživio primjetnu promjenu, a posebno je pažnju privukla njegova srebrna kosa koja je iznenadila mnoge obožavatelje.

Fotografije u našoj galeriji prikazuju njegova najnovija javna pojavljivanja tijekom 2026. godine.

17.7.2026.
18:35
Hot.hr
IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
Keanu ReevesFotografijeSijeda KosaPromjena
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